【消費疲弱】 深圳消費貼心多元　港人北上非「貪平」

▲ 北上人流如鯽。(資料圖片)

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波，目前亦兼任中大（深圳）高等金融研究院客座講師，很多時都要港深兩邊走。他認為，深圳在消費市場方面的進步值得本港參考，特別是今波北上浪潮非單純「貪平」，而是整個體驗來得多元又貼心，本港有必要重新審視香港消費體驗以至城市文化。

外傭也北上 港餐飲零售響警號

電話訪問當日，李兆波正在出發往關口的路途上，準備到深圳與朋友晚膳敘舊。據他觀察，不只港人，周末連外傭都加入往深圳的行列，「佢哋過關時間較長，都選擇北上遊玩」，足以對香港的餐飲零售構成警號。

他以四季酒店自助餐為例，深圳僅收約500元，在香港索價過千元，「假設質素一樣，市民揀去平啲都好正常」。他表示，單以價格、服務、質素比較，香港僅有質素「可打個平手」，其餘已明顯落後，「深圳連服務都比香港周到，環境大又舒適，又唔會為追求翻枱率趕你走。」

物價高成死症 宜檢討賣地政策

他認為，服務及質素尚可透過業界自強作出改善，但物價高的死症，與土地有關的收入太高有關，樓貴、租貴，連帶人工等成本都上升而推高物價，長遠或要當局考慮檢討賣地等政府收入的舉措，以提升香港競爭力。

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記者：蘇文軒