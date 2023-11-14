【消費疲弱】 港人周末北上狂掃日用品　港車北上戰利品「打爆車尾箱」

▲ 有港人藉港車北上「掃貨」。(深圳代購關注組 fb)

一到周末各口岸人流如織已成常態，最近更衍生新業務「反向代購」，即由深圳代購貨物到香港，網上「求購求帶」的聲音此起彼落。而內地大型倉儲式超市山姆超市更成港人北上爆買新寵，更有人藉港車北上駕車掃貨，戰利品更堆滿車尾箱，難怪內地網民形容兩地搶購情況「風水輪流轉」。

山姆超市成港人新寵

翻查Facebook有關深圳吃喝玩樂的交流群組，不難發現有港人分享於山姆超市爆買的照片及提供消費心得，他們均認為東西比想像中抵買划算之餘，消費體驗亦不俗。

有負責代購的網民上載購物單據，可見消費逾萬元人民幣，雖有機會是「合併定單」，但都反映港人北上購物成風。小紅書亦有港媽分享組掃貨團行程，更大讚蔬菜比香港的新鮮及便宜︰「媽媽送完小孩後，大家相約一個星期北上採購一次……這樣回香港可以少買很多食物！」

跨境代購團擴至港九

「跨境買餸」往往被認為只局限於北區或屯門，不過自港車北上實施後，陸續見到有九龍、將軍澳，甚至港島東區的代購團，周末駕車往珠海等地，將一眾貨物「打爆車廂」運回香港，已有居於港島的網民都不甘後人，分享一車車爆買貨物的照片。

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記者：蘇文軒