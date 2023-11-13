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【手足口病】天水圍安泰幼兒學校爆手足口病　22幼童中招1人入院

社會 19:59 2023/11/13

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天水圍幼聯主辦安泰幼兒學校爆發手足口病個案，涉及22名兒童（包括15男7女），年齡介乎2至5歲。他們自11月2日起先後出現口腔潰瘍、手或腳出現紅疹或水疱和發燒等病徵。全部病人已求醫，當中一人需入院，經治療後已出院。全部病人現時情況穩定。

衞生防護中心人員已實地視察該校，建議所需的感染控制和預防措施，並進行醫學監察。衞生防護中心正繼續調查個案。衞生防護中心發言人說：「手足口病是常見於兒童的疾病，成人個案亦偶有發生，通常由腸病毒如柯薩奇病毒及腸病毒71型引起。臨床病徵包括手掌、腳掌，以至身體其他部分如臀部及大腿，出現斑丘疹或水疱，口腔亦可能出現水疱及潰瘍。亦有病人主要在口腔後部出現疼痛潰瘍，即疱疹性咽峽炎，而手腳沒有紅疹。」

發言人補充：「手足口病全年均會出現，而高峰期一般為五月至七月，十月至十二月亦可能出現較小型高峰期。衞生防護中心的最新監測數據顯示，本地手足口病活躍程度維持於高水平。由於幼童易受感染，故家長應多加留意子女健康。學校和院舍幼童有密切接觸，令疾病較易傳播，可能出現爆發個案。」

衞生防護中心發言人提醒，由於酒精未能有效殺死一些引起手足口病的病毒（例如：腸病毒71型），酒精搓手液並不能代替使用梘液和清水潔手。要預防感染手足口病，市民（特別是院舍及學校人員）應採取以下措施：
保持空氣流通；

  • 飯前、如廁後，以及處理尿片或其他被糞便沾污的物品後應洗淨雙手；
  • 保持雙手清潔，並用正確方法洗手。尤其是雙手被呼吸系統分泌物弄污後（如打噴嚏後），應立即洗手；
  • 打噴嚏或咳嗽時要掩着口鼻，並妥善清理口鼻排出的分泌物；
  • 經常清潔和消毒常接觸的物品表面，如傢俬、玩具和共用物件。使用1比99稀釋家用漂白水（即把1份含5.25%次氯酸鈉的漂白水與99份清水混和）消毒，待15至30分鐘後，用水清洗並抹乾；
  • 用吸水力強的即棄抹巾清理可見的污物，如呼吸道分泌物、嘔吐物或排泄物，然後用1比49稀釋家用漂白水（即把1份含5.25%次氯酸鈉的漂白水與49份清水混和）消毒被污染的地方及鄰近各處，待15至30分鐘後，用水清洗並抹乾；
  • 病童應留在家中，直至發燒及紅疹消退，以及所有水疱結痂後才回校上課；
  • 減少到人多擠迫的地方；及
  • 家長應與學校保持密切聯繫，讓校方知悉病童的最新情況。　

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