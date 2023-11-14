【大學課程】都大推全港首個新音樂及互動娛樂學士　育人才製跨媒體音樂作品

▲ 都會大學明年推出全港首個結合電腦科技、視藝及音樂的「新音樂及互動娛樂」學士課程。（梁凱婷攝）

隨着藝術科技（Art Tech）人才需求大增，都會大學明年推出全港首個結合電腦科技、視藝及音樂的「新音樂及互動娛樂」學士課程，盼培育人才製作跨媒體音樂作品，如用生成式AI製作視覺影像配合演出；校方目標收60人，稱毋須面試或履歷，會如「白紙」般訓練新生。另設全港首個兼容「建築管理及工科測量」課程，教授以AI分析建材質素及價錢以制定合約，冀培育測量師及營造師協助本港基建。

人文社會科學院助理教授黎智富指，政府近年積極推動Art Tech，在相關資助下，九大藝團傾向藉有關元素為表演創新，相信「發展空間大」；並指疫情趨化「元宇宙」及「NFT」發展，相信能增加學生對行業的興趣。他更指，過往推出的兩年制「電腦及互動娛樂」銜接課程受學生歡迎，曾出現滿額，故計劃完善該課程，在明年推出結合電腦科技、視藝及音樂的「新音樂及互動娛樂」學士課程，盼培育人才創作跨媒體作品，如製作按聲音及舞動等呈現相應律動的影像，即場配合表演。

黎智富稱，課程非傳統音樂課程，「不是訓練學生成為表演家，故毋須深厚音樂造詣」，接受新生如「白紙」由音響基礎課程學起，惟曾修遊戲設計或電子音樂高級文憑在銜接上較佳；課程首屆冀收60名1年級生，「指定專業／界別課程資助計劃」（SSSDP）學額佔45個；亦開放15個SSSDP學額予3年級入學申請。課程經資助後學費為62,190元，報考學生須符合大學入學門檻「332A22」，毋須提交作品集或面試。

另外，為培育測量師及營造師協助香港發展基建，都大新設結合「建築管理及工料測量」學士課程，首年目標收30人；獲SSSDP資助後學費為74,190元。科技學院助理教授李志豪指，新課程教學生以AI模擬軟件檢視工程物料是否適合，並輔助草擬合約、檢視條款；或分析建築項目合約，從而預計同類型項目相應價錢、物料用量等；學生更有機會到工料測量公司、承辦商、工料供應商等機構實習。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

為培育測量師及營造師協助香港發展基建，如北都、明日大嶼等，都大新設兼容「建築管理及工料測量」學士課程，首年目標收30人；獲SSSDP資助後學費為74,190元。科技學院助理教授李志豪指，會教學生以AI模擬軟件檢視工程物料是否適合，並輔助草擬合約、檢視條款；或分析建築項目合約，從而預計同類型項目相應價錢、物料用量等；又會增設機械臂，讓學生用作量度物料質量與距離。學生更有機會到工料測量公司、承辦商、工料供應商等機構實習。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁凱婷