【港區國安法】楊潤雄：國安法不影響文化創作　屬不必要憂慮

▲ 文化體育及旅遊局局長楊潤雄。（立法會影片截圖）

文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，國安法不會影響文化創作，有關國安法的影響屬不必要的憂慮。他指由國安法實施以來，香港文化發展愈來愈蓬勃，證明文創藝術需要穩定的社會環境。

立法會今日舉行民政及文化體育事務委員會政策簡報會，選委界立法會議員林筱魯發言時提到，部分文藝界的從業員憂慮，在國安法的氛圍下，發揮未如理想。

施政報告提到現時的「創意香港」將於明年4月改組成「文創產業發展處」，推動文化藝術和創意業界產業化發展。體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛關注發展處長遠有甚麼目標。

楊潤雄稱，希望從產業角度，為業界提供更深入的協助，以發掘更多不同的文創內容。

選委界立法會議員馬逢國則認為，政府在施政報告提出設立兩所博物館介紹國家和抗戰歷史時，必須嚴謹審刻歷史資料，把史觀放正。楊潤雄回應時稱，同意史觀的重要性，已將歷史博物館和海防博物館的資料重新更新。

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記者：戴朗希