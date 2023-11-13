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【區議會選舉】選管會提醒區選候選人　如提及關愛隊支持有機會違法

政治 22:55 2023/11/13

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區議會一般選舉候選人簡介會。（曾耀輝攝）

早前有約460名關愛隊成員，因有意成為區議會選舉候選人或選舉代理人，要暫停職務。選管會主席陸啟康提醒，今次不少候選人，身兼關愛隊成員，但如果在選舉廣告，提及關愛隊工作，或使用相關照片，予人感覺獲關愛隊支持，就有機會違法。

區議會選舉12月10日舉行，選舉管理委員會主席陸啟康今日晚上向候選人講解選舉安排、選舉活動指引內容及進行競選活動時應注意的重要事項。

陸啟康提醒，候選人須根據法例在選舉結果刊憲後的60日內，向選舉事務處提交選舉申報書，申報所有選舉開支和選舉捐贈。

今次選舉所有44個地方選區，及18個地委會界別都需要進行投票，合共264個議席，設有超過600個地方選區一般投票站，18個地委會界別投票站及最多48個專用投票站。為方便居於內地或投票日需往返內地的選民投下地方選區選票，選舉事務處會在上水港鐵站附近的兩所中學，設立4個鄰近邊境投票站。

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責任編輯：趙居逸

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