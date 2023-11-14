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足球成體院精英項目機會微？　陸頌雄倡全民運動日可免費睇港超

政治 11:00 2023/11/14

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(HKFA 中國香港足球總會fb圖片)

香港運動員，近年在多項國際賽事，屢破紀錄，振奮人心。足球在港不乏捧場客，但港隊向來不被看好，卻在亞運歷史性入四強，成全城熱話。究竟足球是否有機會，納入成體院精英項目？　　

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港足歷史性打入亞運四強，工聯會立法會議員陸頌雄早前乘機提出，把足球重新納入體院的精英訓練項目，令球員可一同集訓和居住，亦有物理治療、飲食等一站式支援。陸頌雄向傅流螢透露，日前與足總主席霍啟山會晤，提出此事，對方提及在協調上有些困難，例如球員本身在球會有合約，倘體院再出合約，「變了像打兩份工」，衍生一星期要回多少日體院等的疑問。

不過，對於振興本地「球市」，陸頌雄建議，在本地頂級足球賽事「港超聯」舉行期間，爭取球場附近康文署場地開放，在附近場地舉辦嘉年華，及中場時間邀請歌手表演，譬如早前曼聯U16來港的球賽邀請歌手湯令山表演，以吸引更多人入場，他指霍啟山也認同，會向相關方向探討。

陸頌雄續「獻計」，倡在政府每年的「全民運動日」推動本地足球，在近「全民運動日」的兩周「港超」球賽「派飛」，球隊按入場人數向政府拿補貼，助市民形成「睇波文化」，重新吸引觀眾入場。他認為成本是有限數目，或者足總可找贊助。

陸頌雄：「村超」戰明星足球隊與「高級組銀牌」重疊 不理想

陸頌雄又批評，上周六足總有份主辦的「村超」對戰明星足球隊的賽事，與本地足球賽事「高級組銀牌」重疊，不理想，冀可以協調好。

鄭泳舜：整體要有公平制度  不能因一賽事改變

本身是體院董事的立法會議員鄭泳舜，也向傅流螢表示，體院有既定系統，足球雖然有很好成績，但整體要有公平制度，不能因一個賽事改變所有東西。

冀「隊際運動五年發展計劃」續推出  增資源

不過，鄭泳舜指，一直希望隊際隊伍有多些支援，包括足球，而政府有「隊際運動五年發展計劃」，但計劃明年完結，希望政府檢討成效後，續推行計劃，且增加支援。他舉例，跳繩今年贏了很多世界級獎牌，但因為沒有奧運等賽事，很難計算成績，認為政府可以增加資源支援，期望政府不要單看成績，也要看該運動在普及化方面工作。

體演文出界立法會議員霍啟剛認為，現行機制沿用多時，機制有效，不代表不需要檢討機制。他指，可以研究檢討機制，除了足球之外，亦有不少其他新興體育項目，現在未必能拿到成績，但可考量是否早些投入資源，令未來五至十年，可拿好成績。

楊潤雄：體育專員正檢討  會否有新計劃

文體旅局局長楊潤雄昨日在立法會透露，有些運動若很適合在港發展，看到有機會，只要投放資源，就可取得好成績，體育專員正檢討，會否有新的計劃或先導計劃。他續指，五年隊際計劃時間差不多，正在檢討。

總的而言，足球納入成體院精英項目，機會很微，但有機會與其他新興運動等，未來取得更多資源支持。

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撰文 : 傅流螢

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