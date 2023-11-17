一連3日「香港戶外及運動用品展覽2023」 掃貨+精彩表演　一次過網羅最新戶外運動用品、資訊

秋風起，又是時候約三五知己去行山、郊遊舒展筋骨。無論你是運動好手又者新手入門，做運動前都要做好最周全的準備！想一次過選購各種不同類型的運動用品，那就不能錯過11月24至26日於灣仔香港會議展覽中心舉行的「香港戶外及運動用品展覽2023」，展覽雲集了大量戶外和運動品牌以及最新資訊外，每日更會有精彩表演輪流登場，即刻約定朋友一齊去入貨！

運動+遠足+電子競用 貨品種類多元化

今次展覽共有超過300個展位，齊集了最新、最優質的貨品和品牌，種類繁多，包括有運動服裝及配件、健身及瑜伽、露營、遠足及攀登產品、水上運動裝備、馬拉松、單車用品、戶外鞋類、電子競技，及其他戶外用品等八大類別，由遠足、露營所需之背囊、鞋靴、服裝、戶外帳篷、戶外煮食工具、攀岩等等各類器材，就連運動醫療等器材及產品都有，專業人士或業餘外好者，可以在這裏一站式找到心頭好。

▲ 超過300個攤位雲集不同品牌和貨品種類，款式有盡有。

▲ 露營旺季又開始，是時候選購合適的露營、遠足及攀登產品。

精彩刺激表演 專業資訊講座

掃貨之餘，記得預留時間「睇」驗日不同的豐富節目。今次大會特別預備了一系列精彩節目和表演，動靜俱備！除有露營車會展覽外，場內還會展示「亞運的驕傲」比賽精華相片，打卡之餘又可以一同回顧香港體壇的光輝歲月和戰績。

追求刺激的人就絕不能錯過「會展亞洲3人籃球邀請賽」、「香港虛擬單車大賽」、「香港國際功能性體適能錦標賽2023」，還有前亞運落山單車賽銅牌得主Brian Cook即場表演極限單車。

另外，場內還會舉行「第十屆超級舞者街舞大賽（香港賽區）」，更會即席選出冠軍選手，代表香港參與全國總決賽，想現場欣賞各參賽者的舞技和激烈比「舞」，記得留意比賽日期。

想獲得最新最專業的運動資訊，可以參加講座，內容由不同類型的運動到與戶外教室相關的都有，大會還特別邀請不同領域的專家和專業人土分享專業知識。場內亦設有多項可以運動體驗讓公眾人士親身試玩。

▲ 節目亮點之一，當然是前亞運落山單車賽銅牌得主Brian Cook即場表演極限單車。

▲ 講座內容同樣豐富，還會有不同運動領域的專家即場分享專業意見。

▲ 一眾「營」人絕對不能錯過別具特色的露營車展。

消費參加大抽獎 贏$5,000超市禮券

此外，為吸引更多遊客參與，首200名登記遊客即可獲贈HK$100大會場內購物現金券，遊客可使用該現金券於「香港戶外用品及運動博覽 2023」的指定商戶盡情購物。另顧客只要憑Mastercard於場內簽賬消滿每HK$250 （以單一發票計），均可參加《Mastercard®卡簽賬大抽獎》一次，HK$500可抽2次，如此類推。每張發票最多可獲10次抽獎機會（活動只識別及接受打印之發票）。參加者可於獎券換領處(攤位：L25,L26)換領抽獎券，即場填寫並投入抽獎箱。主辦機構將於2023年12月20日隨機抽出得獎者，抽獎結果會於2023年12月27日公佈（優惠受條款及細則約束）。

🏆頭獎(1名): HK$5,000超級市場禮券

🏆二獎(1名): HK$3,000超級市場禮券

🏆三獎(2名): HK$1,000超級市場禮券

推廣生意的競賽牌照號碼：057829，057830

香港戶外用品及運動博覽 2023

地點：香港會議展覽中心Hall 5FG

日期：2023 年11 月 24-26 日（星期五六日）

時間：11 月 24 日（星期五）：上午11：00－晚上8：00

11 月 25 日（星期六）：上午11：00－晚上8：:00

11 月 26 日（星期日）：上午11：00－晚上7：00

（每日閉館前30分鐘停止發售／換領入場券）

售票方式：

即場售票：現金／八達通／信用卡

網上售票：KKday／01空間

票 價：HK$40（持長者咭／傷殘人士證／1米以下小童免費入場）

有關展覽資訊及優惠情報：

官方網站：www.exhibitiongroup.com.hk

Facebook：Facebook

Instagram：香港戶外用品及運動博覽（@outdoorsporthk）• Instagram 相片與影片



【場內活動及資訊】

⭕ 會展亞洲3人籃球邀請賽

⭕ 香港國際功能性體適能錦標賽

⭕ 香港虛擬單車大賽

⭕ 第10屆超級舞者街舞大賽（香港賽區選拔賽）

⭕ 單車表演及體驗區

⭕ 露營車會展覽

⭕ 亞運的驕傲 相片展覽

⭕ 體育老師嘉許禮

⭕ 運動教室

⭕ 戶外教室

⭕ 戶外用品及運動產品

⭕ 運動相關講座及表演

（特約）