僱主無奈丨林芊妤家傭欠債累全家被騷擾 Coffee：已經幫咗好幾次
娛樂 10:17 2023/11/14
不少家庭也會聘請家傭以幫忙處理家務、照顧小朋友，而林芊妤（Coffee）的家傭就為一家帶來困擾，也不得不與其解約！
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Coffee：姐姐有財務問題
昨晚（13日），Coffee在IG限時動態發文交代：
因為姐姐有財務問題，其實我哋之前已經幫咗好幾次，不過好似越來越多間公司寄信嚟，到最後仲有財務打俾我老公，所以老公上星期最後決定同姐姐解約。
即係代表依家我哋冇姐姐，即係代表我二十四小時一定唔夠用，以後想喺IG story見到我都難。
依家專心做翟師奶，最開心嘅係彥彥，因為除咗返學時間之外就會見到我。仲要一定係我哋其中一個送佢返學、接佢放學。
#大家有好姐姐介紹記得話我知
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老公幫忙做家務
在沒有姐姐的日子，Coffee大讚老公相當幫手：「呢幾日老公都好乖好少出去，仲幫手做家務又洗碗」，更指：「I'm so lucky having you in my life！」
她也拍下老公做家務的情況，並感恩地寫道：「佢話清潔工作交俾佢，冇姐姐嘅好處，老公對呢個屋企投入程度高咗少少 #好容易滿足嘅女人」。
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撰文 : TOPick柴犬出動