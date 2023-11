僱主無奈丨林芊妤家傭欠債累全家被騷擾　Coffee：已經幫咗好幾次

▲ 林芊妤(Coffee)一家因家傭欠債而被騷擾。

不少家庭也會聘請家傭以幫忙處理家務、照顧小朋友,而林芊妤(Coffee)的家傭就為一家帶來困擾,也不得不與其解約!

【星級靚媽】林芊妤晒水着做「影後」 收起事業線展現美臀養眼十足

Coffee:姐姐有財務問題

昨晚(13日),Coffee在IG限時動態發文交代:

因為姐姐有財務問題,其實我哋之前已經幫咗好幾次,不過好似越來越多間公司寄信嚟,到最後仲有財務打俾我老公,所以老公上星期最後決定同姐姐解約。 即係代表依家我哋冇姐姐,即係代表我二十四小時一定唔夠用,以後想喺IG story見到我都難。 依家專心做翟師奶,最開心嘅係彥彥,因為除咗返學時間之外就會見到我。仲要一定係我哋其中一個送佢返學、接佢放學。 #大家有好姐姐介紹記得話我知

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

老公幫忙做家務

在沒有姐姐的日子,Coffee大讚老公相當幫手:「呢幾日老公都好乖好少出去,仲幫手做家務又洗碗」,更指:「I'm so lucky having you in my life!」

她也拍下老公做家務的情況,並感恩地寫道:「佢話清潔工作交俾佢,冇姐姐嘅好處,老公對呢個屋企投入程度高咗少少 #好容易滿足嘅女人」。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

最新影片推介:戴祖儀專訪

精彩獎賞活動等您發掘:https://bit.ly/3ClEy1R