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Z世代搵工著重膳食福利　foodpanda for business以美食助企業挽留人才

特約 17:00 2023/11/14

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近年本港年輕勞動人口大減，人才流失情況未見改善，不少企業都面對「搶人」和 「留人」兩大難題！根據聯合國統計，2019年起，1995年之後出生的Z世代，已成為全球人口最多的群體，佔總人口約三成，而這群識飲識食識享受的Z世代亦已成為初出茅廬的職場大軍。正所謂「要留住佢個人，就先要留住佢個胃！」，若企業想要留住這班職場新力軍，除薪金外，其實大可考慮從切合時宜且個人化的膳食福利方面著手，以助加強員工對公司的歸屬感。 

過往企業要留住人才，簡單一招「加薪」已可解決問題，但今時今日Z世代特別著重「Work Life Balance」，對工作文化和生活品味都甚有要求，除具競爭力的薪酬外，他們同樣重視其他福利如飲食、交通等津貼，讓身心都得到平衡。作為亞洲領先的網上外賣送遞平台，foodpanda從平台的數據中留意到本港企業客戶的需求，故旗下企業平台「foodpanda for business」特別推出各項靈活、創新且貼心的服務如美食送遞、外賣自取、茶水間供應及到會等一站式度身訂造的企業專屬服務，以協助企業訂立切合新世代員工的嶄新膳食福利計劃。

Z世代重視膳食交通福利 膳食津貼及彈性用膳時間回應需求

事實上，Z世代對飲食非常重視，而美國一項調查則反映，Z世代每天用於思考「食物」的時間比其他世代更多，當中13至19歲的受訪者平均花上1,000小時思考「要吃甚麼」，時數相當於39天，反映Z世代無疑是「識飲識食」的新一代。其實，上班一族每日有將近四分之一的時間於工作中度過，而一項2023年有關最影響員工去留福利的報告亦顯示，有近七成的打工仔認為食物和交通津貼是留住人才的關鍵福利之一。尤其近年物價持續高漲，不少基層打工仔對每一頓午飯或晚飯的選擇都更為謹慎。 

foodpanda for business靈活「膳食福利」方案廣受企業歡迎

過去一年「foodpanda for business」的企業膳食方案廣受歡迎，而2023年上半年的訂單總數更按年火速急升120%，足見本港企業有決心提升員工的膳食福利。 foodpanda認為，企業可考慮為員工提供革新的「膳食福利」策略，如提供膳食津貼外，可考慮讓員工能夠彈性選擇用餐時間。另外，為員工提供更多餐廳選擇，例如只要透過一個app就可以更容易和簡單安排膳食，同樣可減輕打工仔「硬食」貴價餐廳，或午飯時段大排長龍的等位問題。而更重要的是，讓員工感受到企業為了他們安排靈活貼心的膳食福利，是贏取年輕員工的心之不二法門！

客製化到會服務 零食派對增凝聚力 

今時今日Z世代員工重視工作環境氣氛和企業文化，他們都期望公司能定期舉辦 能提高員工凝聚力的活動，例如以到會形式舉行Pantry Gathering、Happy Friday聚會甚至生日派對等，讓同事能暫時放下工作鬆一鬆，同時可增進大家的感情和聯繫。為貼合不同企業的實際需求，「foodpanda for business」客戶可通過平台度身定制餐點或到會服務，例如在策劃企業活動時，企業客戶可透過「foodpanda for business」客戶管理團隊的協助，安心把大大小小的餐飲需求交予專責團隊，甚至與餐廳協作安排「神秘餐單」，讓員工在辦公室都可以享用與眾不同的用餐體驗。與此同時，「foodpanda for business」的茶水間供應及到會服務訂單金額與去年相比增長愈一倍，可見公司甚至員工方面都愈來愈重視企業和聯誼活動。 

foodpanda for business推出「膳食福利」新概念，特別針對Z世代對公司食的要求，藉以協助企業挽留人才。

留人先留胃 企業推多元健康貼心選擇  

新一代打工仔都希望被公司重視，公司如果能夠提供更多人性化的措施，對員工來說無疑是「加分位」！以時刻爭分奪秒的金融行業為例，foodpanda for business 的數據顯示，該行業對於健康和養生方面非常關注，其中養生湯水比咖啡更受歡迎，因此，企業可考慮「以湯代啡」，適時供應養生燉湯滋潤身心，為員工送上更健康和養生的飲食選項。另外，Z世代員工對飲食要求相對較高，公司可以為他們提供多元選擇如素食、無麩質、無乳製品等，亦可以水果、沙律等代替傳統零食小吃。  

融入嶄新「Lunch-and-Learn」模式 助員工緊貼全球科技浪潮 

近年各式各樣的新興科技正急速融合至日常生活，當然不少企業都盼望能善用如人工智能技術（AI）和大數據等，從而為業務帶來新機會。對新一代的員工而言，學習新事物固然是保持競爭力的關鍵之一，但奈何往往因時間問題未能「邊學邊做」。為了讓員工能於辦工時間持續自我增值，foodpanda與教育科技公司Preface的理念一拍即合，並攜手推出創新的「Lunch-and-Learn」企業AI培訓課程，讓員工能一邊品嘗由foodpanda餐廳伙伴所供應的滋味餐點外，亦同時從Preface 的專業課程中吸收AI應用知識，讓員工能輕鬆善用午餐時間提升技能，同時善用嶄新科技以跳出日常的思維框架。如果你都想善用辦工時間掌握最新AI技術，可電郵至「corporate.sales@foodpanda.hk」以便安排相關課程體驗。  

創新的「Lunch-and-Learn」企業AI培訓課程，可以讓員工一邊品嚐由foodpanda餐廳伙伴供應的餐點，一邊學習AI應用知識。

即時登記參與「foodpanda for business：企業美食賞」人才永續由改善膳食福利開始 

有別於過往世代的工作文化，Z世代追求靈活、創新且自由度高的企業文化。若企業能夠多了解他們的需求，在措施和策略上加入「以人為本」的元素，自然能提升新世代員工對公司的歸屬感，共同向一致的目標努力。為了讓員工能以煥然一新的「膳食福利」體驗，「foodpanda for business」特別推出「foodpanda for business：企業美食賞」，以總值10萬元的早餐及下午茶膳食全力支援辛勞的打工仔！由即日起至11月30日，有興趣的企業只需登記公司資料且回答簡單問題，當中5個最有創意的答案即有機會為團隊贏取早餐及下午茶的免費膳食，獲獎公司將於2023年12月15日由專人聯絡通知。盡快登記贏取豐富膳食福利！（*活動受條款及細則約束）「foodpanda for business：企業美食賞」活動登記： https://bit.ly/foodpanda_for_business_free_corporate_meals_on_us

（特約） 

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