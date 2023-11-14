鄰居滋擾丨鄰居婆婆向家門吐口水困擾20年　港女無計可施 : 可以點解決？【附口水病毒拆解】

▲ 鄰居婆婆向家門吐口水困擾20年。

今年7月TVB《東張西望》曾報道過太古城有女住戶慘被鄰居婆婆用口水吐門窗滋擾多年，正當大眾以為事件告一段落之際，女苦主近日再於網上苦呻，婆婆的滋擾行為不但未有收斂，反而變本加厲！因此，女事主再在網上求助事件的處理方法，而不少網民都對女事主的遭遇寄予同情，有人更建議訴諸法律行動。

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從女事主上載的影片，可見鄰居婆婆一如既往，一出門口便會對準女事主家的門口範圍隨意吐口水才離開；上載的相片中，亦見女事主的牆身疑有唾液黏附，亦見有管理處人員上門採樣。

女事主於Facebook「太古人太古事」發文表示，儘管數月前各大媒體已大幅報導，但鄰居婆婆吐口水行為依然沒有收斂，更變本加厲，自己亦已沒有方法，因此遂向網民求助，她於帖文中公開了婆婆的行為，呼籲街坊一旦於樓下遇見婆婆，希望可幫手勸告！女事主又苦呻，自己已被吐口水行為滋擾20年，曾試過不同方法，如向婆婆好言相勸，又試過報警及向管理處投訴，但問題依然，實在無計可施，才會再次求助。至於結怨原因，女事主則留言表示懷疑與20年前剛入伙時，因裝修搭棚「頂著佢個窗」有關。

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事件曝光後，不少網民對事主相當同情，有人建議訴諸法律或報警「民事刑事幫到你」、「拎條片報警」，有人則建議「搬走」，亦有網民指婆婆本人應有心理病，「病態好難搞」。

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病毒易經唾液傳播

港大感染及傳染病中心總監何栢良醫生曾指，要預防新型冠狀病毒，需針對它的傳染途徑。而這病毒是一個呼吸道病毒的感染，經飛沬傳播，在病人的尿液和糞便中亦有大量病毒。

何栢良又指曾檢視新冠肺炎患者入院時的病毒量的情況，發現即是如芝麻般細小的口水、鼻涕、水點等份量內已有10萬個病毒，形容「將芝麻斬開十份之一都有一萬個病毒」。

兒科專科醫生劉成志接受TOPick訪問時也曾指出，因為病毒是透過飛沫傳播，病毒有機會殘留在不同物件上。

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責任編輯：羅嘉欣