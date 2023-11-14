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【矚目拍賣】白松露原顆1公斤競投價達$110萬　由香港買家奪得

社會 10:16 2023/11/14

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白松露在港進行拍賣會。（Castellana Restaurant fb）

白松露在港拍賣高價售出，第24屆全球阿爾巴白松露拍賣晚宴已在香港圓滿舉行。焦點落在一顆重1,004克的阿爾巴白松露拍賣，經過激烈競投，最終以破紀錄110萬元由香港買家投得。

拍賣會由意大利白松露專家 Matteo Morello 策劃，並由他開設的Castellana Hong Kong意大利餐廳的行政總廚Romeo Morelli主理慈善晚宴，為受惠機構「母親的抉擇」籌得360萬元善款。

受惠於和暖氣候和高於平均的土壤水合作用，今年皮埃蒙特白松露的收成豐稔且品質優良，其中包括一顆由Matteo Morello驚喜捐贈、重655克的白松露。

自2005年舉辦以來，白松露拍賣會已為本地及全球非牟利組織，籌集超過4,500 萬元善款，今年善款亦捐予「母親的抉擇」，一直致力為沒有家庭的孩子和意外懷孕的少女提供援助。「母親的抉擇」首席執行官Alia Eyres表示，由衷感激再次成為白松露拍賣會的受惠機構和參與者的慷慨捐贈，為香港更多有需要婦女和兒童提供適切幫助。

位於中環雪廠街西洋會所，JJ Acuna / Bespoke Studio 設計的兩層餐廳CASTELLANA，由主廚Romeo Morelli掌舵，以現代角度詮釋意大利西北部皮埃蒙特（Piemonte）的傳統菜式，並提供一流服務及用餐氛圍。

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責任編輯：吳卓峰

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