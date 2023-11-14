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賭王千金丨何超雲與未婚夫開心睇賽車　超雲心情大靚展S形身材搶鏡

娛樂 11:12 2023/11/14

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熱門 中一面試 劉鑾雄 床蝨 姜濤 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 白日之下 新手爸媽 新聞女王

超雲與未婚夫放閃！

已故賭王何鴻燊三房千金何超雲，於4月與任職消防員、王姓未婚夫Douglas到日本預支蜜月難得放閃，二人愛得甜蜜。

超雲不時在社交平台分享拍拖的點滴，二人早前欣賞第70屆澳門格蘭披治大賽車賽事，開心放閃！

【賭王千金】何超雲貼地吃燒味飯打卡放閃　紆尊降貴為未婚夫過平民生活

超雲與未婚夫開心睇賽車

在11月12日，超雲與Douglas及三位男女友人坐七人車到場地，心情大靚的超雲與好友一同舉起V字、笑得開懷，而Douglas則合起嘴微笑。

染了頭淺啡色頭髮的超雲明豔照人，從她上載的「未婚夫視角」相片所見，其S形曲線完美地呈現出來，看來這位狀態大勇的準新娘已經準備就緒！

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賭王千金紆尊降貴

自超雲與Douglas相戀後變得貼地，為不給對方壓力，寧願紆尊降貴渡過平民生活。除了乘坐幾元的天星小輪過海，又到鰂魚涌舊區、有「怪獸大廈」之稱的海景樓、海山樓等地打卡。

超雲早前又貼出與Douglas吃燒味飯的照片，同樣未見兩人容貌，但從相中可見枱上有兩碟飯、兩隻匙羹，就知道二人撐枱腳拍拖。簡簡單單數十元一餐飯，可見超雲有情飲水飽。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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