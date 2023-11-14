天瑜爸爸丨天瑜爸爸周三切除左邊肺葉癌細胞 冀與女兒戰勝病魔

▲ 天瑜爸爸明天入醫院進行切除左邊肺葉癌細胞手術，加油呀！

8歲女童周天瑜，2018年因患上惡性腫瘤橫紋肌肉瘤，於2020年5月在瑪麗醫院做手術時出現醫療事故，不幸淪為植物人癱瘓臥床留院長達3年。

一直以來，天瑜爸爸為探望愛女及替她討回公道奔波勞碌。早前證實患上惡性肌肉瘤及肺癌3期，8月底開始抗癌路，10月初完成25次的電療療程，明天會入院進行切除左邊肺葉癌細胞手術，昨日他到醫院探望女兒時，冀與女兒戰勝病魔，當他說：「爸爸希望你快啲好返，可以在現實生活帶你去玩！」，天瑜聞言，竟張開眼睛望住爸爸，用眼神回應他！

最新影片推介：

天瑜爸爸昨日(13日)，在Facebook群組「天瑜醫療事故關注組」分享探望天瑜的情況，並向女兒講述近況及即將入醫院做手法，他先向女兒解釋最近少了來探她的原因，因為他都很忙，忙睇醫生，哥哥又即將考試，他們要為哥哥溫習。之後，他就透露自己左邊的肺葉有幾隻螞蟻(癌細胞)，明天(15日)便要入醫院做手術，

捉到隻螞蟻之後，12月5日，爸爸手臂上面又有另一隻螞蟻，又要捉埋佢，然後又要電療、化療、食藥和打針…

天瑜爸爸續指，淋巴位也有一隻螞蟻，有好多螞蟻要捉，他會像天瑜一樣勇敢面對病魔，

爸爸以前就陪你去打針食藥，去捉螞蟻，依家到爸爸自己做，我記得天瑜當時都好勇敢，唔喊嘅，爸爸都會好似你咁叻咁勇敢！

夢見健康的天瑜

最後天瑜爸爸提到早前經常夢見女兒，夢境中能夠與健健康康的女兒好正常地生活，抱著她到處去玩，就連自己都知道在做夢，每次夢醒時，他都不禁地哭了起來，

我知道自己發緊夢，嗰種感覺好得意，嗰時最希望呢個夢可以發長啲，唔好咁快夢醒，可以陪妹妹玩多陣，但每次夢醒時，爸爸都會喊，爸爸眼睛都濕晒，爸爸希望你可以快啲好返，可以在現實生活裡帶你去玩，咁就唔使靠發夢！

天瑜有反應

一直閤上眼睛睡覺狀態的天瑜，聽到爸爸這樣說時，突然張開眼睛，望著爸爸，專心聆聽，而天瑜爸爸看到女兒有反應時，也高興地表示與她一起加油，

你眼睛點解咁嘅，係唔係聽到爸爸講嘢呀！識俾眼神回應爸爸！

千人打氣

貼文一出，即獲千人為天瑜爸爸打氣，「天瑜和爸爸 加油加油、祝手術順利 早日康復 」、「天瑜爸爸加油啊！打贏呢場仗」、「祝福你手術順利平安，早日康復，妹妹等你呀，努力！」、「天瑜爸爸加油， 螞蟻一定走， 爸爸一定會平安 安康！」。

刑事調查

天瑜爸爸曾表示，刑事調查可以是一件很漫長的事，而他個人的健康情況也不太明朗，也不敢肯定是否能在有生之年裏看到涉事醫生被繩之於法的一天。上月底警方已經接手調查，所以暫時來說他個人可以做的事情也不太多了，只能寄望警方早日完成調查，而他對香港警隊的辦事效率還是充滿信心的。

至於民事索償方面，早前已經跟醫管局達成和解，刑事方面也已經有了一個好的開始。他稱，「早陣子我更加已經去過律師樓立下平安紙，而把這一堆的擔子卸下後，接下來的日子我就要去到另一個戰場，為自己的健康而戰」，他預計，應在11月中接受手術切除肺葉上懷疑是癌細胞的組織，右手手臂上的腫瘤將在12月初切除。接著會再進行為期6週的電療和化療，以根治肺部淋巴上的癌細胞。

奮力抗癌盼安頓妻兒

天瑜爸爸與太太還育有一名9歲患有自閉症的長子，他早前接受過TOPick專訪談及家人，表示現階段最想安頓好妻兒，考慮到他需要接受治療，未必能照顧到他們，或許屆時反要人照顧。不過他直言「我不怕死」，為了妻兒必奮力抗癌。

我最大的牽掛是屋企人，安頓好他們，我走得安樂。可能我在天堂見返健康的天瑜，我會更開心！

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

11月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯：王明芳