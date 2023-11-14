【區議會選舉】李家超：候選人要拼能力拼政綱　呼籲選民投票

▲ 行政長官李家超。（馮漢柱攝）

特首李家超今早（14日）出席行政會議前見記者，呼籲選民投票，從中選優，指選舉氣氛愈來愈熱烈。

他指出，新一屆區議會選舉還有3星期就舉行，近日見到不同地區候選人展開宣傳及拉票，選舉氣氛愈來愈熱烈，又指區議會資審會早前已裁定399名候選人資格有效，今屆所有選區及界別都競爭熱烈，每區平均近4名參選人競爭2個席位，地區委員會界別則有228人競爭18區共176席位，強調候選人要併能力、併政綱，以提升地區治理效能，令本港良政善治。他呼籲選民投票從中選優，提升地區治理效能及建設社區，當局將在上水港鐵站附近兩間學校，設置鄰近邊境投票站，方便內地港人回港投票。

李家超稱，踏入11月，香港接連舉辦多項重要國際會議，強化香港在會議方面的中心地位，其中金管局上周成功舉行國際金融領袖投資峰會，峰會反應更勝去年，獲約300位來自全球160間金融機構的國際及地區負責人參與，當中90多間機構更是由其董事長或行政總裁代表出席，顯示他們重視香港的國際金融中心地位和發展潛力。

他亦提到，一連5日舉行的香港法律周亦在上周圓滿舉行，吸引50個司法管轄區、逾1.1萬人以線上線下形式參與；2023年度邵逸夫獎頒獎典禮前晚舉行；桂冠論壇昨起一連6日展開；而香港海運周將於19日（下周日）舉行。

他形容，政府會更積極加強建設提升影響力、保持國際化特色、拓展朋友圈，以及主動適應市場變化，進一步融入國家發展大局，推進「八大中心」發展。

就全國政協副主席、前行政長官梁振英日前批評當局首階段限制「粵車南下」須在港珠澳大橋香港口岸人工島泊車，令遊客卻步。李家超指會多聽意見，有關如何實際運作和部署，決策局正與廣東省有關部門商討，有決定會再作公布，強調歡迎任何意見，令政策做得最理想。

另外，李家超指非常關注近期多宗工業意外，形容工業意外不應該發生，認為地盤管理者及工人，須加強工業安全的意識、文化、操守和執行。

他稱，工業安全需各方共同努力，政府的角色是提供足夠法例及指引，讓業界有法可依、有規可循，當局亦已經提高罰則及增加巡查次數；地盤管理者則需監管及落實執行法例，否則要負上責任；而工人要明白工業安全對自己的重要性，不要只想著謀生，要考慮家庭，做好安全準備。

李家超呼籲加強推廣行業安全文化，指業界應加強培訓及制定指引，政府亦將加強監管，調查及問責。

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責任編輯：梁薾心



