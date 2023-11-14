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食用安全｜紅燒魚黑暗中發出詭異綠光　專家揭1個原因致感染發光菌

食用安全 11:59 2023/11/14

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紅燒魚黑暗中發出詭異綠光，專家揭1個原因致感染發光菌。

內地浙江一名網民日前發現，家中吃剩的紅燒魚竟在半夜發出綠色熒光。對此，有專家解釋，相信是魚肉煮熟後沒有妥善保存，感染了發光細菌，並指發光細菌雖然無害，但不建議食用。

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據《上游新聞》報道，事主的母親早前購買了幾條白姑魚，回家製作紅燒魚。未料當日半夜，事主看見飯桌上吃剩的紅燒魚在黑暗中發出綠光，她用手觸碰後，發現手上也黏上熒光。

事主表示，沒有繼續食用剩下的紅燒魚。她又將照片分享至社交平台求助，引起網民熱議，有人認為是海魚感染了發光細菌所致。

事主發現紅燒魚半夜發出綠色熒光。（《上游新聞》圖片）

有內地水產科普專家解釋，發光菌在高溫下不能存活，估計是未有妥善保存紅燒魚，感染了發光細菌。事主透露，吃剩的魚沒有放進雪櫃，可能經筷子和小朋友摸來摸去而導致感染發光菌。

報道指出，發光細菌能讓生物發光，它們絕大部分是海生細菌，多見於魷魚和硬骨魚類身上。除了魚類，過去亦曾出現生豬肉發藍光的案例，經檢測後確認是發光菌。

據專家表示，發光菌本身無毒，對人體不構成危害，但不建議食用。專家又提醒，食材發光不排除有其他可能性，例如處理時混入磷等發光物，若發現食物發光，便不應食用。

食安中心：煮食過程可消滅發光菌

根據本港食物安全中心資料，肉類如受螢光假單胞菌等發光菌污染，在黑暗中或會發光。據文獻記載，螢光假單胞菌廣泛存在於植物、土壤、水面和其他環境中。該菌的最佳生長溫度是25至30°C，但在4°C也能存活。該發光菌會產生水溶性的綠色螢光色素，這個現象在低鐵的環境中尤為明顯。

一般來說，螢光假單胞菌對人體無害，煮食過程可消滅這種細菌。中心提醒，消費者在烹製食物時，應保持良好的個人和食物衞生，避免煮好的食物受到污染。肉類如出現變壞迹象，例如有異味或肉質有變，便應丟棄。

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責任編輯：羅嘉欣

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