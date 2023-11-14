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星二代丨李嘉欣12歲仔轉造型電髮星味濃 讀香港國際學校動靜皆宜

育兒資訊 13:44 2023/11/14

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熱門 中一面試 劉鑾雄 床蝨 姜濤 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 白日之下 新手爸媽 新聞女王

12歲的Jayden暴風式成長，除了高度，打扮都令人眼前一亮，品學兼優、多才多藝，網民忍不住讚不絕口。

青春期孩子開始注意形象好平常，大美人李嘉欣的12歲兒子許建彤（Jayden），最近暴風式長高，身高已超越172cm的媽媽，簡約的打扮已型過爸爸許晉亨，星味濃完美遺傳媽媽的良好基因。近日Jayden在IG分享跟球員的合照，見他轉了造型，更有網民留言：「老公」

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Jayden日前去看高爾夫球賽，並在IG分享跟球員的合照，見他轉了造型，開始電髮又染色，看到明顯打扮過；有網民更忍不住留言：「老公」，可見Jayden的吸引力不少。

讀香港國際學校 重視語言能力 

以4個A畢業於傳統名校瑪利諾修院學校的李嘉欣，精通７種語言，對兒子教育及管教有一套，Jayden幼稚園就讀維多利亞，Jayden曾就讀傳統名校拔萃男書院附屬小學，據知已轉到學費貴絕全港的香港國際學校（Hong Kong International School）就讀。學校重視學生的體育發展，校內設足球、網球、高爾夫球、攀石、欖球等運動項目，連中國功夫都有得學。Jayden自小品學兼優，更在YouTube開設頻道分享遊戲心得，片中他以流利英語講解，網民觀看後都大讚發音準確又專業。

親自栽培體藝 注重多才有智
李嘉欣悉心栽培下，Jayden自小品學兼優、多才多藝，愛閱讀研究歷史，又會打冰上曲棍球、高爾夫球、游水、攀石、滑雪、騎馬等運動，動靜皆宜，發展多元興趣。而李嘉欣更會身體力行做個好榜樣，會跟兒子一齊學溜冰、打乒乓波，甚至玩高危活動如攀石和滑雪。同時亦有給予兒子私人空間，讓他懂得自理及培養獨立的思考，閒時更會與棋藝了得的許晉亨捉棋，動用腦筋，鬥智鬥謀。

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責任編輯：王明芳

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