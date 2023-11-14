星二代丨李嘉欣12歲仔轉造型電髮星味濃　讀香港國際學校動靜皆宜

▲ 12歲的Jayden暴風式成長，除了高度，打扮都令人眼前一亮，品學兼優、多才多藝，網民忍不住讚不絕口。

青春期孩子開始注意形象好平常，大美人李嘉欣的12歲兒子許建彤（Jayden），最近暴風式長高，身高已超越172cm的媽媽，簡約的打扮已型過爸爸許晉亨，星味濃完美遺傳媽媽的良好基因。近日Jayden在IG分享跟球員的合照，見他轉了造型，更有網民留言：「老公」

最新影片推介：

Jayden日前去看高爾夫球賽，並在IG分享跟球員的合照，見他轉了造型，開始電髮又染色，看到明顯打扮過；有網民更忍不住留言：「老公」，可見Jayden的吸引力不少。

讀香港國際學校 重視語言能力

以4個A畢業於傳統名校瑪利諾修院學校的李嘉欣，精通７種語言，對兒子教育及管教有一套，Jayden幼稚園就讀維多利亞，Jayden曾就讀傳統名校拔萃男書院附屬小學，據知已轉到香港國際學校（Hong Kong International School）就讀。Jayden自小品學兼優，更在YouTube開設頻道分享遊戲心得，片中他以流利英語講解，網民觀看後都大讚發音準確又專業。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

親自栽培體藝 注重多才有智

李嘉欣悉心栽培下，Jayden自小品學兼優、多才多藝，愛閱讀研究歷史，又會打冰上曲棍球、高爾夫球、游水、攀石、滑雪、騎馬等運動，動靜皆宜，發展多元興趣。而李嘉欣更會身體力行做個好榜樣，會跟兒子一齊學溜冰、打乒乓波，甚至玩高危活動如攀石和滑雪。同時亦有給予兒子私人空間，讓他懂得自理及培養獨立的思考，閒時更會與棋藝了得的許晉亨捉棋，動用腦筋，鬥智鬥謀。

HKIS老牌國際學校

據悉，Jayden就讀香港國際學校（Hong Kong International School，下稱HKIS），過去吸引了不少星爸媽安排星二代入讀，包括上山詩鈉女兒Hilary、葛民輝的兒子、張智霖和袁詠儀兒子魔童及名導演王家衛的兒子。

HKIS屬本港首批國際學校，創校超過50年，提供美式課程。現時HKIS在淺水灣及大潭設有2間校舍，分別提供幼稚園及中小學部使用。校方亦十分重視體藝發展，設有多個運動項目包括足球、網球、攀石、欖球、高爾夫球及中國功夫等。

現時HKIS的學費僅次漢基國際學校，幼稚園至Grade 12全年學費由$211,400至$243,400不等，每學期另再交$10,300萬元基本建設費（Capital Levy），故入讀學生非富則貴。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

11月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯：王明芳