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香港小姐丨馮盈盈分享擊退濕疹妙方　FYY教整特飲+緩解急救法

娛樂 14:13 2023/11/14

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熱門 中一面試 劉鑾雄 床蝨 姜濤 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 白日之下 新手爸媽 新聞女王

16年港姐冠軍馮盈盈（FYY）教大家擊退濕疹。

16年港姐冠軍馮盈盈（FYY）近來於自家YouTube Channel拍片談營養學，將知識與大家分享。

馮盈盈最新的一段影片教大家如何擊退濕疹，除了示範製作黃金椰奶外，亦附上緊急紓緩濕疹的方法。

香港小姐丨一文盡睇馮盈盈由MK港姐變纖體女神　獨門秘訣塑造21.5吋Barbie腰【多圖】

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FYY出新片

馮盈盈於IG公布第二集的影片已出街，並寫道：

20231113
你有濕疹嘅煩惱嗎？🙊
我YouTube Channel新片：
［盈營學🍎EP2]: 濕疹患者必睇! 黃金椰奶🥥 & 一招急救法助你擊退濕疹🆘
將會介紹黃金椰奶💛
一款能夠幫助緩解濕疹困擾嘅特飲，
同埋分享一招實用急救法。
助你學習如何擊退濕疹，重拾健康肌膚💪🏻
快啲去我嘅YouTube Channel收睇，
同埋分享俾你嘅朋友，一齊對抗濕疹！☺️💖
Link in bio☝🏻

香港小姐丨馮盈盈瘦得健康晒纖腰　FYY分享80/20法則+xs特飲

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濕疹須注意飲食

影片中，FYY指：「濕疹是多種皮膚炎的統稱，在香港很普遍，有研究指每5個人便有1個在不同時期患有濕疹，而濕疹的主要症狀包括發炎、紅腫、皮膚出水、甩皮，導致又癢又痛。」

她續說：「當受到濕疹影響時，皮膚的防護功能會下降，使皮膚更容易受到感染。」

FYY提醒濕疹患者需要注意飲食習慣，「避免進食濕熱水果、辛辣及刺激性食物、油炸和高脂肪食物，以免令腸中的惡菌數量增加而令濕疹發作。」

此外，她又謂：「高糖份食物會引起皮膚發炎，誘發濕疹發作。部分濕疹患者會對某些食物過敏，因此亦需要避開進食食物過敏原。酒精，則會加重體內的炎症反應並引起脫水。」

緩解濕疹妙法

她教大家製作緩解濕疹的特飲──黃金椰奶，成份包括薑黃、黑胡椒、無糖椰奶及蜂蜜，不過孕婦和哺乳期間的媽媽盡量不要食用薑黃。」

她又附帶緊急紓緩濕疹的方法，教大家濕敷濕疹的位置，「在患處塗上防過敏的護膚膏或面霜，然後用蒸餾水浸濕面膜紙，敷在患處約10分鐘。如濕疹患處於臉上可用面膜紙，如在身體其他部位則用化妝棉也可以。」

最新影片推介：戴祖儀專訪

TOPick柴犬追星
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撰文 : TOPick柴犬出動

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