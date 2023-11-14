香港小姐丨馮盈盈分享擊退濕疹妙方　FYY教整特飲+緩解急救法

▲ 16年港姐冠軍馮盈盈（FYY）教大家擊退濕疹。

16年港姐冠軍馮盈盈（FYY）近來於自家YouTube Channel拍片談營養學，將知識與大家分享。

馮盈盈最新的一段影片教大家如何擊退濕疹，除了示範製作黃金椰奶外，亦附上緊急紓緩濕疹的方法。

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FYY出新片

馮盈盈於IG公布第二集的影片已出街，並寫道：

20231113

你有濕疹嘅煩惱嗎？🙊

我YouTube Channel新片：

［盈營學🍎EP2]: 濕疹患者必睇! 黃金椰奶🥥 & 一招急救法助你擊退濕疹🆘

將會介紹黃金椰奶💛

一款能夠幫助緩解濕疹困擾嘅特飲，

同埋分享一招實用急救法。

助你學習如何擊退濕疹，重拾健康肌膚💪🏻

快啲去我嘅YouTube Channel收睇，

同埋分享俾你嘅朋友，一齊對抗濕疹！☺️💖

Link in bio☝🏻

香港小姐丨馮盈盈瘦得健康晒纖腰 FYY分享80/20法則+xs特飲

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濕疹須注意飲食

影片中，FYY指：「濕疹是多種皮膚炎的統稱，在香港很普遍，有研究指每5個人便有1個在不同時期患有濕疹，而濕疹的主要症狀包括發炎、紅腫、皮膚出水、甩皮，導致又癢又痛。」

她續說：「當受到濕疹影響時，皮膚的防護功能會下降，使皮膚更容易受到感染。」

FYY提醒濕疹患者需要注意飲食習慣，「避免進食濕熱水果、辛辣及刺激性食物、油炸和高脂肪食物，以免令腸中的惡菌數量增加而令濕疹發作。」

此外，她又謂：「高糖份食物會引起皮膚發炎，誘發濕疹發作。部分濕疹患者會對某些食物過敏，因此亦需要避開進食食物過敏原。酒精，則會加重體內的炎症反應並引起脫水。」

緩解濕疹妙法

她教大家製作緩解濕疹的特飲──黃金椰奶，成份包括薑黃、黑胡椒、無糖椰奶及蜂蜜，不過孕婦和哺乳期間的媽媽盡量不要食用薑黃。」

她又附帶緊急紓緩濕疹的方法，教大家濕敷濕疹的位置，「在患處塗上防過敏的護膚膏或面霜，然後用蒸餾水浸濕面膜紙，敷在患處約10分鐘。如濕疹患處於臉上可用面膜紙，如在身體其他部位則用化妝棉也可以。」

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