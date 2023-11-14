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MIRROR成員丨姜濤咪嘴風波女網民遭網暴　遭起底後首現身講近況

娛樂 11:48 2023/11/14

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熱門 中一面試 劉鑾雄 床蝨 姜濤 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 白日之下 新手爸媽 新聞女王

遭姜濤「網暴」的女網民終於蒲頭！

MIRROR人氣王姜濤遭女網民狠批唱歌「咪嘴」，姜濤作出還擊公開女網民大頭照和IG帳戶。到上周六 （11月11日），姜濤知錯並勇於承擔作出道歉，並稱：「不要把網絡當戰場。」

MIRROR成員丨姜濤被質疑咪嘴　爆Seed反擊網民負評：按鍵真的可以傷人

女網民身心受挫

而今次風波而遭「網暴」的女網民日前在IG蒲頭，事緣某網紅上載一影片，該女網民隨即留言：「身心快不行了。」不少網友也留言為她打氣，著她加油。

未幾，該女網民再留言：「我係當事人本尊，只想再次說：多謝！」，感謝一眾網民對自己的支持。

姜濤激動反擊！（取自instagram）

MIRROR成員丨姜濤承認發文衝動　道歉稱會反省：不要把網絡當戰場

發文道歉

姜濤早前為「共創明teen活動」擔任表演嘉賓，獻唱了《Master Class》和《蒙著嘴說愛你》兩首歌。當唱到《蒙著嘴說愛你》尾段時，姜濤問上台表演的小朋友：「你出咗嚟喇？」

由於說話時仍清楚聽到歌聲，其後姜濤即發台瘟狂笑，又多次問小朋友是否不耐煩，被網民質疑表演咪嘴。姜濤於IG女網民還擊，公開對方對話截圖、社交帳戶和大頭相。

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被批「網暴」女網民的姜濤發文道歉，並承認是一時衝動，他寫道：「出道以來，一直面對著很多負評、攻 擊、各種不實報導， 也一直學習如何跟這些聲音共存 昨晚因為衝動，做了一些不應該的事 我向這位女士道歉 。」

他續說：「我們應該提醒自己不要把網絡當戰場 ，把鍵盤當武器 ，因為拒絕網絡欺凌，每人都有責任， 無論我們是什麼身份 ，都要對自己說的每一句話負責。」

另外，日前討論區有人發起阻止MIRROR成員於叱咤奪獎，當中有人出post寫道「我呼籲全世界票投尹光」，有網民大讚「光B」於演唱會狀態大勇，是真正唱得之人。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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