保暖大法︱周五冷峰殺到氣溫急降至17度　兒科醫生教兒童穿衣保暖法

▲ 即刻參考小朋友穿衣大法。

本月8日立冬，本港天氣開始進入寒冬，據天文台網頁顯示，預料一股強烈的季候風補充會在星期四抵達華南沿岸，周五氣溫急降至17度，本周後期該區氣溫進一步下降，其中打鼓嶺清晨料降至13度。天文台提醒日夜溫差較大，市民要做好預防措施。

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衞生防護中心表示，年底為冬季流感高峰期，嬰幼兒抵抗力弱易感冒，所以一定要注意保暖，但他們經常周身郁，穿得太厚重又怕影響他們活動能力，所以作為媽媽認真頭痛！有台灣兒科醫生教父母，嬰幼兒冬天的穿衣法，注意3大原則，包保孩子穿得舒服又保暖。

台灣兒科醫生巫漢盟早前在其facebook專頁「阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師 」表示，在路上有媽媽推著嬰兒車，當時孩子穿著長袖衫褲和羽絨外套，母子來到公園後，媽媽見天氣放晴，於是幫孩子脫去羽絨外套，讓他散熱。之後天空雲層開始變厚，媽媽又幫孩子穿上羽絨外套。巫醫生笑指，「就這樣穿穿脫脫來回不下5至6次，旁人看了都累了」。

巫醫生就分享了嬰幼兒冬天的衣服穿搭，建議以下3大穿衣原則︰

1. 內層透氣衣物

嬰幼兒肌膚敏感，因此內層應以透氣衣物為主，包括棉質內搭衣、蝴蝶衫、連身衣等等。

2. 外層洋蔥式穿法

外層以方便穿脫的洋蔥式穿法為主，包括長袖衣褲、內抓毛長袖等等，還可穿背心、戴頸巾。

3. 衣物不過於厚重

冬季衣物大多厚重且不透氣，但嬰幼兒容易流汗，因此衣物建議以輕量保暖的親膚材質為主，輕量不僅容易穿脫，攜帶也方便。

小貼士︰手觸孩子頸背測溫

巫醫生補充，如家長無法預測天氣、不知道小朋友是否冷，可直接跟著大人穿。他提供小貼士，「可用手觸摸孩子頸背感受溫度，不流汗、微溫的溫度剛剛好」。此外，遇上冬季氣溫低、下雨更濕冷的日子，他建議家長可幫孩子加上帽子保暖。

▲ 因應小朋友年歲，家長可參考以下穿法。

而不同年齡的小朋友，因應活動能力，穿搭上要有少許改變，

0至1歲 怕冷又怕熱

天氣轉冷，爸媽要為子女做足保暖，巫醫生表示，由於嬰幼兒調節室內室外溫度的能力較差，對冷熱認知較明顯，因此要特別注意穿衣量。當中「0至1歲嬰兒」怕冷又怕熱，在家可內穿棉質透氣連身衣或內衣，下身再穿一條長褲。至於外出時，可內穿長袖連身衣或內衣，外面再穿一件連身衣，再加外套、襪子及小帽子。

1至3歲 精力旺盛易流汗

至於「1至3歲幼兒」因活動力旺盛，且容易流汗，故內衣要注重透氣度和方便性，居家可穿上下截衣服，適時加對襪保暖。外出時，內衣要透氣棉質，外添一件內有抓毛或厚上衣，最外層穿羽絨或厚外套。褲子則建議穿內有抓毛的長褲，或長褲加打底褲，視情況再加頸巾。

4至6歲 宜多層穿搭方便活動

巫醫生指「4至6歲兒童」相對活動能力更高，應一層層穿搭。居家除了穿純棉內衣，外層穿多件長袖衣服，必要時加件背心。出外則應穿內衣、內有抓毛的長袖、背心和外套；褲子則建議厚長褲或有抓毛長褲，方便活動。

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責任編輯：王明芳