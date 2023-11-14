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【嚴懲亂拋垃圾】政府更新繳費系統　市民可用電子方式交亂抛垃圾罰款

社會 11:29 2023/11/14

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政府上月底起，提高亂拋垃圾罰款。（資料圖片）

政府上月底起，提高在公眾地方亂拋垃圾、吐痰、未經准許而展示招貼或海報，以及犬隻糞便弄污街道的定額罰款至3,000元；至於針對店鋪阻街和非法棄置建築或大量其他廢物的定額罰款金額，則已提高至6,000元。食環署今日（14日）宣布，截至前日（12日），已發出1,248張罰款通知書，相關電子繳費系統經更新後，收到罰款通知書的市民，現已可用通知書上列明的多種電子方式繳交罰款。

食環署指，市民可選擇用貼有「繳費服務」標誌的銀行自動櫃員機、繳費靈、電話理財服務等電子方式繳交罰款，亦可選擇郵寄支票、匯票、本票或親自到郵政局繳款。網上銀行繳款服務方面，各銀行正陸續完成系統更新。

食環署說，早前在電子繳費系統進行更新期間，已提醒受影響市民留意繳款安排；仍未繳交罰款的市民會收到繳付定額罰款通知書，上面載有他們現時可使用的繳款方法。

食環署在10月22日至11月12日期間，就公眾地方潔淨及阻礙罪行所發出定額罰款通知書詳情：

 定額罰款通知書（張）
在公眾地方亂拋垃圾1,039
在公眾地方吐痰55
未經准許而展示招貼或海報103
犬隻糞便弄污街道0
店鋪阻街50
非法棄置建築或大量其他廢物0
海上棄置廢物1

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責任編輯：梁薾心

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