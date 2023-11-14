香港小姐丨郭珮文低胸裝掃街　女神Juliana 180度環迴拍攝豪派福利【多圖】

▲ Juliana每次出post都有驚喜！

應屆落選港姐郭珮文（Juliana）憑住魔鬼身材，由參選至今一直人氣高企，成為網民的關注對象。其IG追蹤人數高達6.8萬粉絲，每次一甫相都會令大家紛紛畀Like！

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180度派福利

Juliana昨日（11月13日）又再更新社交網，今次分享全方位影片派福利。在最新影片中，穿著低胸緊身上衣的Juliana現身灣仔街頭，其驕人上圍成為片中焦點。攝影師採用180度環迴拍攝手法派福利，由Juliana背部、側面以至正面均一覽無遺，其超S立體身材可謂讓人賞心悅目。

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她更上演一部小劇場，扮作被街頭攝影師追捕，拍片者在片中說：「幾靚女喎！我係街頭攝影師，介唔介意阻你幾分鐘呢？」曾自爆有社交恐懼的Juliana，即耍手擰頭說「唔好，唔得閒」然後逃去，還配以文字「請勿模仿攝影師行為」，自編自導自演可見喜感十足，演藝細胞豐富。

然後，鏡頭一轉就放映著她的街拍照，Juliana化身吃貨瘋狂掃街，食完菠蘿包又食燒賣，吃盡香港地道小食。她不但親自走進街市買生果，還貼地乘搭港鐵，獲網民大讚「零架子港姐」。

▲ Juliana貼地搭港鐵，獲讚零架子。（影片截圖）

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最快上位港姐

擁有絞好身材的Juliana人氣比應屆港姐更勁，已簽約TVB的她率先拍劇，於《法證先鋒6倖存者的救贖》演黃宗澤同事。

另外早前現身節目巡禮時，剛加盟TVB的Juliana既然後來居上，影大合照被安排企第一排，站於港姐林鈺洧旁邊，足見這位新晉咪神甚得寵。

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