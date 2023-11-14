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哭泣健康指南丨李幸倪勁多產1年推出5首歌　Gin Lee：全力以赴到最後一秒！

娛樂 11:39 2023/11/14

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熱門 中一面試 劉鑾雄 床蝨 姜濤 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 白日之下 新手爸媽 新聞女王

Gin Lee推出新歌《哭泣健康指南》。

Gin Lee李幸倪推出本年度壓軸派台作品《哭泣健康指南》，歌曲由徐浩作曲、黃偉文填詞，將大家視為軟弱的哭泣，轉化成能量充值擔當。

《哭泣健康指南》就如一部哭泣指引，凡事保留一定溫度，別讓顛沛的生活磨減個人觸覺。同時趁空檔時找個無人之境，放聲大哭一場。

【企好】李幸倪MV挑戰演技聽歌入戲　Gin感謝王敏奕演女主角

Gin Lee新歌 《哭泣健康指南》MV以動畫方式呈現。

Gin Lee新嘗試

這次MV以動畫方式呈現，原來Gin一直很想這個嘗試：「今次呢一首歌係好適合，所以都好開心可以搵到本地一個好著名嘅插畫家Mickco一齊去合作，令到呢一首歌更加有趣。」

她透露，因為歌曲的音樂、題材，讓她有一種初心、童真及童話的感覺，促使她有動畫MV的想法，雖然時間上有點緊迫，但最後miko都接受邀請，「知道佢聽完首歌好鍾意，亦都被呢首歌打動咗，去到今年最後一首歌，可以同到跨界嘅artist合作，我覺得好正，好多謝佢。」

今年密集式出歌

歌曲是Gin今年第5首派台作品，她坦言從未試過這樣密集式出歌，她笑言不知道自己是否今年產量最多的歌手，但今年肯定是自己最勤力的一年，「年頭到年尾冇停過去做歌，除咗呢5首歌，其實仲錄咗好多其他嘅歌係放咗喺度，遲啲會再陸續同大家分享。眨吓眼就1年，好滿足，過咗一個多產、勤力、充實嘅一年。」

最重要的是今年作出很多不同的嘗試，「每一次嘅歌都有唔同嘅題材、唔同嘅班底，好似一年內滿足晒咁多唔同嘅願望，之前未試過嘅嘢，今年可以一次過試晒佢。」

年尾作小總算

臨近年尾，亦是為一年下來作個小總算，Gin回想今年年頭為自己所訂下的目標，「就係一路講緊希望今年可以出到四至五首歌，喺年尾嘅時候可以出多一首歌，我覺得都兌現咗一個俾自己嘅目標。」

至於頒獎禮，她坦言希望有好成績，為一直以來努力的團隊及合作過的單位有交代，其餘就交給「宇宙」，「我相信努力係有回報，都好希望可以代表今年所有同我合作過、為我付出過好多精力、時間嘅團隊同埋同事，可以攞到好成績同埋肯定。仲有2個月嘛，會繼續全力以赴到最後一秒！其他就交俾……交俾邊個好呢？交俾宇宙啦，哈哈，我要做嘅嘢就䀆咗力去做啦。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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