  • 21°C
香港時間 : 20231114日 (週二) 13:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 劉鑾雄 床蝨 姜濤 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 白日之下 新手爸媽 新聞女王
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【濫用公屋】一家四口回內地居住公屋空置4年 單位遭房署收回網民讚：大快人心

家事百科 11:56 2023/11/14

分享：

分享：

熱門 中一面試 劉鑾雄 床蝨 姜濤 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 白日之下 新手爸媽 新聞女王

在香港置業艱難，想住公屋亦有排等。房署上月公布最新公屋輪候時間，一般申請者平均輪候時間為5.6年。但有網民近日在網上分享，稱鄰居一家4口，早於2019年時搬回內地居住未回港，單位一直空置至今，水錶無跳過，房署近日終收回單位。事件引起網民熱議。

影片推介：

童學園
校長專訪丨元朗公立中學校友會劉良驤紀念幼稚園 生活體驗式學習玩出孩子勇敢自信

該名網民近日在facebook公屋群組圖文並茂發帖，稱毗鄰單位原本住一家4口，但自2019年疫情起，他們舉家搬回內地居住，自此之後無再返回香港，以致單位長期空置。

樓主直言，「一直未見有人在單位出入」，水錶無跳過。直到日前看到該單位門口和鐵閘被大鐵鏈鎖著住，估計是被房署收回單位。從其上傳圖片可見，單位鐵閘被拉開，大門與鐵閘之間被鎖上鐵鏈。

帖文一出引起網民熱議，有網民直言，該單位被收回單位感大快人心，「自己攞嚟衰抵死」、「即係本身根本唔需要間屋」；有網民稱，此現象是冰山一角，「冰山一角啦，葵芳有人住給同鄉住佢返大陸成年幾都未返」、「大把呢啲人，之前有同事 有丁屋、有公屋、再有居屋，仲話公屋係個倉嚟嘅！」；另有網民稱，房署應增設舉報獎賞機制，可以大大打擊濫用公屋人士，「舉報一次免租一個月就好」，「免租一年」。

據房屋署資料，舉報懷疑濫用的個案主要有4大途徑：

  • 致電房屋委員會熱線 2712 2712
  • 填交「舉報濫用公屋郵柬」 或 「舉報濫用公屋表格」
  • 在網上填寫和遞交「舉報濫用公屋網上表格」
  • 通知屋邨辦事處

責任編輯：王明芳

網絡熱話 家庭關係

最高瀏覽

慢病共治｜$120可篩查糖尿病、高血壓　一文睇申請資格+方法
慢病共治｜$120可篩查糖尿病、高血壓　一文睇申請資格+方法
香港小姐丨陳淑蘭親認怒摑情敵莫可欣　兩個月打一次Botox唔怕變膠面
香港小姐丨陳淑蘭親認怒摑情敵莫可欣　兩個月打一次Botox唔怕變膠面
急症室最長等候時間（11月14日 時間12:05）
急症室最長等候時間（11月14日 時間12:05）