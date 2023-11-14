【濫用公屋】一家四口回內地居住公屋空置4年 單位遭房署收回網民讚：大快人心

在香港置業艱難，想住公屋亦有排等。房署上月公布最新公屋輪候時間，一般申請者平均輪候時間為5.6年。但有網民近日在網上分享，稱鄰居一家4口，早於2019年時搬回內地居住未回港，單位一直空置至今，水錶無跳過，房署近日終收回單位。事件引起網民熱議。

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該名網民近日在facebook公屋群組圖文並茂發帖，稱毗鄰單位原本住一家4口，但自2019年疫情起，他們舉家搬回內地居住，自此之後無再返回香港，以致單位長期空置。

樓主直言，「一直未見有人在單位出入」，水錶無跳過。直到日前看到該單位門口和鐵閘被大鐵鏈鎖著住，估計是被房署收回單位。從其上傳圖片可見，單位鐵閘被拉開，大門與鐵閘之間被鎖上鐵鏈。

帖文一出引起網民熱議，有網民直言，該單位被收回單位感大快人心，「自己攞嚟衰抵死」、「即係本身根本唔需要間屋」；有網民稱，此現象是冰山一角，「冰山一角啦，葵芳有人住給同鄉住佢返大陸成年幾都未返」、「大把呢啲人，之前有同事 有丁屋、有公屋、再有居屋，仲話公屋係個倉嚟嘅！」；另有網民稱，房署應增設舉報獎賞機制，可以大大打擊濫用公屋人士，「舉報一次免租一個月就好」，「免租一年」。

據房屋署資料，舉報懷疑濫用的個案主要有4大途徑：

致電房屋委員會熱線 2712 2712

填交「舉報濫用公屋郵柬」 或 「舉報濫用公屋表格」

在網上填寫和遞交「舉報濫用公屋網上表格」

通知屋邨辦事處

責任編輯：王明芳