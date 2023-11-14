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工作過勞︱25歲寶塚歌劇團女演員日做20小時自殺亡　生前殺人工作時間表曝光

保健美顏 15:55 2023/11/14

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25歲寶塚歌劇團女演員日做20小時自殺亡，生前殺人工作時間表曝光。

日本「寶塚歌劇團」一名25歲女演員，在上月30日被發現倒臥在兵庫縣寶塚市一棟公寓花園中，疑似自殺身亡。11月10日，死者家屬代表律師召開記者會，控訴歌劇團制定過長工作時間，令死者生前遭受職場騷擾，使其崩潰釀成悲劇。

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根據日本電視台報道，25歲女死者為「寶塚歌劇團」成員有愛紀伊（原名井上奈美），她入團至今7年，擔任歌劇團下級生中的代表。而根據死者家屬代表律師準備的文件，有證據指出有愛紀伊死因是「工作過勞」及「遭受職場騷擾」所致。

代理律師公開文件，其中曝光了有愛紀伊身亡前一個月的每日工作時間表。根據記錄，死者在8月份每日自上午8點30分到達劇團，約9點開始持續排練，時長達15個鐘，直至第二日凌晨零時左右結束，回到家已約零時30分。但她還需繼續處理文書工作，直至凌晨3點才睡覺，至早上6點起床再準備新一天工作，睡眠時間僅3個鐘。

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報道指，有愛紀伊一個月應有6日休假，但代表律師指出，死者即使在假日期間，也需要撥出時間購買公演用品，還要為新人的演出做準備，例如負責與新人演員溝通，與工作日無異，根本不算休假。家屬又補充指，有愛紀伊每日工作時長約為14個鐘，但有些日子更會長達逾20.5個鐘，已連續一個月沒有休息，甚至還遭受欺負，對此非常不忍：

在大約一個半月的時間裡，她每天只睡3小時左右，還受到團內上級生的辱罵…… 她的笑容在一天天逐漸消失…… 我們再也見不到她了。她是因各方面的健康都受到了損害才身亡。

團内嚴格區分上下級關係的職場騷擾

除了工作過勞，代表律師又在記者會上展示了有愛紀伊的學生手冊，當中提及「上級生與下級生之間為縱向關係」，即有能力者（上級生）會對無能力者（下級生）不論是表揚或批評的評價，都带有操控性，為對方帶來自卑情緒。代表律師提出，這種團内文化令下級生不斷遭受上級生的辱罵和評論，形成職場騷擾。

家屬控訴，有愛紀伊在身亡前不久，曾遭受上級生的各種無情辱駡，包括：「下級生的失敗全是因你的過錯」、「思想不夠深刻」、「滿口謊言的混蛋」等。此外，團内上級生天彩峰里還曾對有愛紀伊進行霸凌，要求有愛紀伊把瀏海捲起，然後直接用加熱的捲髮器觸碰其額頭，導致有愛紀伊被燙傷。

歌劇團否認所有指控

面對死者家屬和律師的指控，寶塚歌劇團渡辺裕企劃室長以强烈否認態度回應，並指會另聘第三方公平地調查事件，届時將同步宣佈調查結果及劇團改革方針：

目前，劇團認為不存在任何霸凌。（捲髮器事件）既沒有受害者，也沒有肇事者，這是一場意外，並非持續事件。我們會邀請外部第三方的對事件進行調查。

對於劇團的强烈否認，死者家屬促劇團及負責劇團營運的阪急電鐵承認過失並謝罪、作出適當賠償。也有劇團粉絲盼劇團儘快查明真相，重新開展演出。

12大過勞症狀

香港心臟專科學院院長陳藝賢曾接受TOPick訪問時表示，根據研究，每天睡眠時間少於6小時，則被視為睡眠不足。睡眠不足的人士，患心血管疾病的風險增加15%。腦中風、心律不正、甚至突發血栓情況，更有機會引發猝死。1分鐘自測過勞症狀：

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責任編輯：羅嘉欣

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