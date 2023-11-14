  • 22°C
香港時間 : 20231114日 (週二) 14:07
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 劉鑾雄 床蝨 姜濤 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 白日之下 新手爸媽 新聞女王
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

羅密歐與祝英台丨黎學勤曾被七師傅建議轉行賣菜　Jeffery入大台拍劇默默上位

娛樂 13:34 2023/11/14

分享：

分享：

熱門 中一面試 劉鑾雄 床蝨 姜濤 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 白日之下 新手爸媽 新聞女王

黎學勤（Jeffery）曾出演Trivago廣告。

在昨晚（11月13日）的《羅密歐與祝英台》中，有一位「暖男」相當搶鏡，那就是由黎學勤（Jeffery）所演的Dave！

Dave自出場一直遭受茱麗葉（游嘉欣飾）冷待及「虐待」的他，昨晚不但未有趁茱麗葉被迷暈而乘人之危，更甘願讓愛成全麗葉！

黎學勤演暖男搶鏡

Dave情深意切地剖白「兵仔心聲」：「雖然我係鍾意你，但我都好尊重你。其實你鍾意嘅根本唔係我，從你嘅眼神我可以感受得到，但點解要對你咁好？有啲嘢真係解釋唔到，由我第一次見到你，我就對你有好感，無論你點對我，呢個感覺都冇變過。」

他邊說邊忍不住甜笑及傻笑的樣子更盡顯真摯，難怪獲不少網民同情，直指Dave是劇中一等一暖男。

《羅密歐與祝英台》（影片截圖）

憑Trivago廣告成名

現年34歲的Jeffery，在2014年簽約模特兒公司入行，雖則他參演的劇集不多，但觀眾、網民其實都早已看過他，事關他在2017年曾拍攝全球酒店預訂服務搜尋網站Trivago的電視廣告，自此，就有了「Mr.Trivago」的稱號。

他在過往曾參演ViuTV、港台電視、hmvod的劇集，並在2021年7月及2022年，分別加入成為邵氏兄弟及無綫電視旗下藝人，曾參演《美麗戰場》、《有種好男人》、《羅密歐與祝英台》、《廉政狙擊》。

點擊圖片放大
+5
+4

曾被建議轉行賣菜

Jeffery曾擔任ViuTV節目《七救星》的嘉賓，希望獲七仙羽（七師傳）為自己轉運。

在節目中，七師傅狠批他只適合轉行賣菜，又建議佢改名為「李嘉誠」！七師傅更花3600元買金箔為Jeffery「面上貼金」以改運。

點擊圖片放大
+5
+4

與模特兒女友愛得甜蜜

現實中，Jeffery與模特兒女友林洛鍶（Yammi）穩定交往中，是令人羡慕的一對。二人在拍攝《賭城風雲III》時認識，後來再相約一起吃飯、傾偈，再開始拍拖。Jeffery也曾表明自己視女友為「對的人」！

另外，Jeffery也是一名孝順仔，他在中學時因需照顧因病入院的母親，而選擇放棄香港水球代表隊的集訓。

點擊圖片放大
+5
+4

最新影片推介：戴祖儀專訪

TOPick柴犬追星
宅男女神丨戴祖儀不甘安穩勇於接受挑戰 　Joey享受單身生活拒「收兵」做娘娘

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

羅密歐與祝英台丨從事製衣生意家住7千呎獨立屋　潘志文廿年前豪宅曝光如皇宮
12:49 2023/11/02
羅密歐與祝英台丨從事製衣生意家住7千呎獨立屋　潘志文廿年前豪宅曝光如皇宮
羅密歐與祝英台丨陳茵媺演打女不錫身只求有突破　恨演反派拒與老公再合作【有片】
12:00 2023/11/03
羅密歐與祝英台丨陳茵媺演打女不錫身只求有突破　恨演反派拒與老公再合作【有片】
羅密歐與祝英台丨史穎喬演一樓一成觀眾焦點　前空姐Clementine轉行拍劇迎新挑戰【多圖】
19:07 2023/11/03
羅密歐與祝英台丨史穎喬演一樓一成觀眾焦點　前空姐Clementine轉行拍劇迎新挑戰【多圖】
羅密歐與祝英台丨Copy落力演出獲封為新一代笑匠　林景程演活多個角色有觀眾緣
13:12 2023/11/08
羅密歐與祝英台丨Copy落力演出獲封為新一代笑匠　林景程演活多個角色有觀眾緣
羅密歐與祝英台丨何珀廉教「阿媽」蔣祖曼彈琴　 戲外為音樂小王子具演奏級程度
17:00 2023/11/08
羅密歐與祝英台丨何珀廉教「阿媽」蔣祖曼彈琴　 戲外為音樂小王子具演奏級程度
羅密歐與祝英台丨蔣祖曼為子報仇勁搶鏡　與陳豪拍咀戲不知如何向陳茵媺備案
16:41 2023/11/10
羅密歐與祝英台丨蔣祖曼為子報仇勁搶鏡　與陳豪拍咀戲不知如何向陳茵媺備案
羅密歐與祝英台丨游嘉欣晒水著狂吸Like　上位小花游游劇接劇備受TVB力捧【多圖】
14:18 2023/11/13
羅密歐與祝英台丨游嘉欣晒水著狂吸Like　上位小花游游劇接劇備受TVB力捧【多圖】

你可能感興趣

羅密歐與祝英台丨從事製衣生意家住7千呎獨立屋　潘志文廿年前豪宅曝光如皇宮
12:49 2023/11/02
羅密歐與祝英台丨從事製衣生意家住7千呎獨立屋　潘志文廿年前豪宅曝光如皇宮
羅密歐與祝英台丨陳茵媺演打女不錫身只求有突破　恨演反派拒與老公再合作【有片】
12:00 2023/11/03
羅密歐與祝英台丨陳茵媺演打女不錫身只求有突破　恨演反派拒與老公再合作【有片】
羅密歐與祝英台丨史穎喬演一樓一成觀眾焦點　前空姐Clementine轉行拍劇迎新挑戰【多圖】
19:07 2023/11/03
羅密歐與祝英台丨史穎喬演一樓一成觀眾焦點　前空姐Clementine轉行拍劇迎新挑戰【多圖】
娛樂人物職業 演員 羅密歐與祝英台 電視劇 綜藝節目 TVB 七仙羽 娛樂行業 娛樂機構

最高瀏覽

慢病共治｜$120可篩查糖尿病、高血壓　一文睇申請資格+方法
慢病共治｜$120可篩查糖尿病、高血壓　一文睇申請資格+方法
香港小姐丨陳淑蘭親認怒摑情敵莫可欣　兩個月打一次Botox唔怕變膠面
香港小姐丨陳淑蘭親認怒摑情敵莫可欣　兩個月打一次Botox唔怕變膠面
【珍惜生命】將軍澳都會駅41歲婦墮樓　當場不治
【珍惜生命】將軍澳都會駅41歲婦墮樓　當場不治