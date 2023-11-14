羅密歐與祝英台丨黎學勤曾被七師傅建議轉行賣菜　Jeffery入大台拍劇默默上位

▲ 黎學勤（Jeffery）曾出演Trivago廣告。

在昨晚（11月13日）的《羅密歐與祝英台》中，有一位「暖男」相當搶鏡，那就是由黎學勤（Jeffery）所演的Dave！

Dave自出場一直遭受茱麗葉（游嘉欣飾）冷待及「虐待」的他，昨晚不但未有趁茱麗葉被迷暈而乘人之危，更甘願讓愛成全麗葉！

黎學勤演暖男搶鏡

Dave情深意切地剖白「兵仔心聲」：「雖然我係鍾意你，但我都好尊重你。其實你鍾意嘅根本唔係我，從你嘅眼神我可以感受得到，但點解要對你咁好？有啲嘢真係解釋唔到，由我第一次見到你，我就對你有好感，無論你點對我，呢個感覺都冇變過。」

他邊說邊忍不住甜笑及傻笑的樣子更盡顯真摯，難怪獲不少網民同情，直指Dave是劇中一等一暖男。

▲ 《羅密歐與祝英台》（影片截圖）

憑Trivago廣告成名

現年34歲的Jeffery，在2014年簽約模特兒公司入行，雖則他參演的劇集不多，但觀眾、網民其實都早已看過他，事關他在2017年曾拍攝全球酒店預訂服務搜尋網站Trivago的電視廣告，自此，就有了「Mr.Trivago」的稱號。

他在過往曾參演ViuTV、港台電視、hmvod的劇集，並在2021年7月及2022年，分別加入成為邵氏兄弟及無綫電視旗下藝人，曾參演《美麗戰場》、《有種好男人》、《羅密歐與祝英台》、《廉政狙擊》。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

曾被建議轉行賣菜

Jeffery曾擔任ViuTV節目《七救星》的嘉賓，希望獲七仙羽（七師傳）為自己轉運。

在節目中，七師傅狠批他只適合轉行賣菜，又建議佢改名為「李嘉誠」！七師傅更花3600元買金箔為Jeffery「面上貼金」以改運。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

與模特兒女友愛得甜蜜

現實中，Jeffery與模特兒女友林洛鍶（Yammi）穩定交往中，是令人羡慕的一對。二人在拍攝《賭城風雲III》時認識，後來再相約一起吃飯、傾偈，再開始拍拖。Jeffery也曾表明自己視女友為「對的人」！

另外，Jeffery也是一名孝順仔，他在中學時因需照顧因病入院的母親，而選擇放棄香港水球代表隊的集訓。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

最新影片推介：戴祖儀專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R