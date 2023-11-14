靚媽精明眼｜沙田萬怡酒店自助餐第二位加$9　聖誕新年優惠$203起買一送一

▲ KKday推出沙田萬怡酒店自助餐第二位加$9優惠，聖誕新年更低至$203起買一送一。（KKday、iStock圖片）

下個月就是聖誕節，媽媽訂好大餐未？一家人慶祝佳節最愛食自助餐，KKday推出沙田萬怡酒店MoMo Café限時優惠，自助餐第二位$9優惠，低至$188即可全食生蠔、MOVENPICK雪糕，聖誕自助餐同樣有買一送一優惠，即睇詳情！

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沙田萬怡酒店MoMo Café現正有「醉`芝`莓味饗」平日自助午餐、晚餐11至12月份第二位加$9優惠，可以任食生蠔、黃金螺、壽司刺身、MOVENPICK雪糕，周末更可享鱈場蟹腳、杜松子烤肉眼扒、紅燒乳鴿及沙田雞粥等。午餐每位更奉送四式芝士焗帆立貝一客，晚餐則送清蒸大閘蟹一隻加清蒸波士頓龍蝦半隻 。

而聖誕節新年自助餐亦有買一送一優惠，最早可預訂日期由12月8日起。自助午餐包任食生蠔，每位奉送甲羅燒一客；晚餐則可任食生蠔、鱈場蟹腳，每位更送清蒸原隻波士頓龍蝦一隻。

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優惠詳情

預訂日期：即日起至11月19日23:59

地址：香港新界沙田安平街1號

【快閃限量搶–第二位加$9】

「醉`芝`莓味饗」自助午餐

用餐時間：12:00-14:30

用餐日期：2023年11月14日至12月7日

優惠價：- 星期一至五$405+$9/2位，平均$207/位（原價$810/2位）

▲ 「醉`芝`莓味饗」自助午餐優惠仍然有售。（KKday網站截圖）

【快閃限量搶–買一送一】

「繽紛聖誕歡樂新年」自助午餐

用餐日期：2023年12月8日至12月15、27-29日

用餐時間：12:00–14:30

優惠價：- 星期一至五$405/2位起，平均$202.5/位（原價$810/2 位）

- 星期六、日$562/2 位，平均$281/位（原價$1,030/2 位）

*低至6折加購小童及長者優惠

優惠價：- 星期一至五小童（3-11 歲）$160/位，長者$209/位（原價小童$251/位，長者$328/位）

- 星期六日及公眾假期小童（3-11 歲）$263/位，長者$295/位（原價小童$361/位，長者$405/位）

【快閃限量搶–第二位加$9】

「醉`芝`莓味饗」平日自助晚餐

用餐日期：2023年11月14日至12月7日

用餐時間：18:00-21:30

優惠價：- 星期一至四$702+$9/2位，平均$355.5/位（原價$1,404/2位）

【快閃限量搶–買一送一】

「繽紛聖誕歡樂新年」自助晚餐

用餐時間：18:00-21:30

用餐日期：2023年12月8日至12月15、27-29日

優惠價：- 星期一至四$766/2位起，平均$383/位（原價$1,404/2 位）

- 星期六、日$874/2位，平均$437/位 (原價$1,602/2 位）

*低至55折加購小童及長者優惠

優惠價：- 星期一至四小童（3-11 歲）$259/位起，長者$350/位起（原價小童$438/位，長者$592/位）

- 星期五至日及公眾假期小童（3-11 歲）$279/位，長者$409/位（原價小童$471/位，長者$691/位）

*以上已包括原價加一服務費

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責任編輯：林綺玲