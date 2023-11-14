  • 21°C
香港時間 : 20231114日 (週二) 13:40
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 劉鑾雄 床蝨 姜濤 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 白日之下 新手爸媽 新聞女王
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

靚媽精明眼｜沙田萬怡酒店自助餐第二位加$9　聖誕新年優惠$203起買一送一

親子好去處 12:23 2023/11/14

分享：

分享：

熱門 中一面試 劉鑾雄 床蝨 姜濤 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 白日之下 新手爸媽 新聞女王

KKday推出沙田萬怡酒店自助餐第二位加$9優惠，聖誕新年更低至$203起買一送一。（KKday、iStock圖片）

下個月就是聖誕節，媽媽訂好大餐未？一家人慶祝佳節最愛食自助餐，KKday推出沙田萬怡酒店MoMo Café限時優惠，自助餐第二位$9優惠，低至$188即可全食生蠔、MOVENPICK雪糕，聖誕自助餐同樣有買一送一優惠，即睇詳情！

最新影片推介：

童學園
校長專訪丨元朗公立中學校友會劉良驤紀念幼稚園 生活體驗式學習玩出孩子勇敢自信

沙田萬怡酒店MoMo Café現正有「醉`芝`莓味饗」平日自助午餐、晚餐11至12月份第二位加$9優惠，可以任食生蠔、黃金螺、壽司刺身、MOVENPICK雪糕，周末更可享鱈場蟹腳、杜松子烤肉眼扒、紅燒乳鴿及沙田雞粥等。午餐每位更奉送四式芝士焗帆立貝一客，晚餐則送清蒸大閘蟹一隻加清蒸波士頓龍蝦半隻 。

而聖誕節新年自助餐亦有買一送一優惠，最早可預訂日期由12月8日起。自助午餐包任食生蠔，每位奉送甲羅燒一客；晚餐則可任食生蠔、鱈場蟹腳，每位更送清蒸原隻波士頓龍蝦一隻。

點擊圖片放大
+4
+3

優惠詳情

預訂日期：即日起至11月19日23:59
地址：香港新界沙田安平街1號

【快閃限量搶–第二位加$9】
 「醉`芝`莓味饗」自助午餐

用餐時間：12:00-14:30
用餐日期：2023年11月14日至12月7日
優惠價：- 星期一至五$405+$9/2位，平均$207/位（原價$810/2位）

 「醉`芝`莓味饗」自助午餐優惠仍然有售。（KKday網站截圖）

【快閃限量搶–買一送一】 
「繽紛聖誕歡樂新年」自助午餐

用餐日期：2023年12月8日至12月15、27-29日
用餐時間：12:00–14:30
優惠價：- 星期一至五$405/2位起，平均$202.5/位（原價$810/2 位）
           - 星期六、日$562/2 位，平均$281/位（原價$1,030/2 位）

*低至6折加購小童及長者優惠
優惠價：- 星期一至五小童（3-11 歲）$160/位，長者$209/位（原價小童$251/位，長者$328/位）
              - 星期六日及公眾假期小童（3-11 歲）$263/位，長者$295/位（原價小童$361/位，長者$405/位）

【快閃限量搶–第二位加$9】
「醉`芝`莓味饗」平日自助晚餐

用餐日期：2023年11月14日至12月7日
用餐時間：18:00-21:30
優惠價：- 星期一至四$702+$9/2位，平均$355.5/位（原價$1,404/2位）

【快閃限量搶–買一送一】
 「繽紛聖誕歡樂新年」自助晚餐

用餐時間：18:00-21:30
用餐日期：2023年12月8日至12月15、27-29日
優惠價：- 星期一至四$766/2位起，平均$383/位（原價$1,404/2 位）
              - 星期六、日$874/2位，平均$437/位 (原價$1,602/2 位）

*低至55折加購小童及長者優惠
優惠價：- 星期一至四小童（3-11 歲）$259/位起，長者$350/位起（原價小童$438/位，長者$592/位）
              - 星期五至日及公眾假期小童（3-11 歲）$279/位，長者$409/位（原價小童$471/位，長者$691/位）

*以上已包括原價加一服務費

【訂購連結】

11月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯：林綺玲

相關文章

深圳好去處︱前海山姆超市歡樂港灣開通跨境巴士　$60起來往港九新界【附上落車點】
13:43 2023/11/12
深圳好去處︱前海山姆超市歡樂港灣開通跨境巴士　$60起來往港九新界【附上落車點】
靚媽精明眼｜黃金海岸酒店自助餐買一送一　$378任食海鮮+烤駝鳥肉+澳洲牛鞍扒
10:52 2023/11/12
靚媽精明眼｜黃金海岸酒店自助餐買一送一　$378任食海鮮+烤駝鳥肉+澳洲牛鞍扒
靚媽精明眼｜香港迪士尼樂園門票快閃優惠　二人同行半價人均$360周末入場暢玩
18:05 2023/11/10
靚媽精明眼｜香港迪士尼樂園門票快閃優惠　二人同行半價人均$360周末入場暢玩

你可能感興趣

深圳好去處︱前海山姆超市歡樂港灣開通跨境巴士　$60起來往港九新界【附上落車點】
13:43 2023/11/12
深圳好去處︱前海山姆超市歡樂港灣開通跨境巴士　$60起來往港九新界【附上落車點】
靚媽精明眼｜黃金海岸酒店自助餐買一送一　$378任食海鮮+烤駝鳥肉+澳洲牛鞍扒
10:52 2023/11/12
靚媽精明眼｜黃金海岸酒店自助餐買一送一　$378任食海鮮+烤駝鳥肉+澳洲牛鞍扒
靚媽精明眼｜香港迪士尼樂園門票快閃優惠　二人同行半價人均$360周末入場暢玩
18:05 2023/11/10
靚媽精明眼｜香港迪士尼樂園門票快閃優惠　二人同行半價人均$360周末入場暢玩
著數優惠 親子活動 自助餐 酒店 美食 晚餐 午餐 生蠔 大閘蟹 沙田

最高瀏覽

慢病共治｜$120可篩查糖尿病、高血壓　一文睇申請資格+方法
慢病共治｜$120可篩查糖尿病、高血壓　一文睇申請資格+方法
香港小姐丨陳淑蘭親認怒摑情敵莫可欣　兩個月打一次Botox唔怕變膠面
香港小姐丨陳淑蘭親認怒摑情敵莫可欣　兩個月打一次Botox唔怕變膠面
急症室最長等候時間（11月14日 時間12:05）
急症室最長等候時間（11月14日 時間12:05）