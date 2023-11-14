著數優惠｜旺角MOKO珍奶低至每杯$11　限定茶市集匯聚50本地茶品牌

次次出街都要飲杯珍奶的你，今次有福了！MOKO新世紀廣場為各位手搖控打造「手搖飲品狂歡祭」，商場內9間手搖飲品舖均推出優惠，低至$11就有一杯！同場更有《GOTCHA！Got茶！》限定市集，匯聚多間本地茶品牌，網羅各款特色茶製商品讓大家選購，愛茶之人萬勿錯過！

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由即日起至11月30日，MOKO新世紀廣場將狂派5,000張「手搖飲品通行證」，The Point會員於場內即日電子消費滿HK$500，即可換領通行證乙張，憑證可到場內9家人氣茶飲店選購手搖飲品作HK$25使用，分分鐘可以免費換一杯珍奶！其中包括吃茶三千、天仁茗茶、COMEBUY TEA、Mother Pearl、茶咖、湊湊、好茶養生、段純貞及嚐仙。

而於11月20日，更會加碼開搶「手搖飲品電子優惠券」，The Point會員只需憑1,100積分，即可換領買一送一、$11立減券及以$11換購第二杯等快閃優惠。

▲ 湊湊大紅袍珍珠奶茶第2杯$11。

除此之外，MOKO新世紀廣場亦設有《GOTCHA！Got茶！》市集 ，匯聚近50間本地茶品牌，茶控必逛！當中茶品禮盒、泡茶套裝、花茶香水至茶味餅乾、水果茶冷泡茶及茶味糕點都有，不同種類、口味、款式任揀，總有一款啱你心意，送人自用都一流。

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記者：Panda