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胃潰瘍｜35歲工程師食火鍋後劇烈腹痛嘔血　醫生：2種鍋底勿一起吃

食用安全 12:59 2023/11/14

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一名35歲工程師食火鍋後腹痛嘔血，求醫揭2種鍋底一齊食導致胃潰瘍出血。

天氣轉涼，不少人會選擇吃辛辣食物暖身，但要小心攝取過量，對胃造成傷害。台灣有醫生分享病例，指一名35歲男工程師在吃完麻辣火鍋之後突然開始嘔吐，更吐出鮮血，送院檢查發現胃部有出血性潰瘍及胃發炎，細問之下才知道他當日除了火鍋，還吃了薑母鴨，攝取過多辛辣食物導致胃承受不住。

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台灣肝膽腸胃科醫生蕭敦仁在節目《健康好生活》中分享病例，表示該名男工程師當時與朋友一同吃完麻辣火鍋，正準備要回家卻突然感到腹部一陣劇痛，隨即開始嘔吐，甚至吐出鮮血。緊急送院後求醫，醫生先替他進行檢查，確認沒有胃穿孔的風險，之後經過一些治療，亦成功令男子的情況稍為穩定下來。

蕭敦仁隔天再為男子照胃鏡，結果發現對方的胃黏膜「整片出血」，於是詢問他前一天吃了甚麼食物。男子就表示自己吃了薑母鴨，但旁邊還有一鍋麻辣火鍋，估計是因為同時吃兩種辛辣的鍋底導致胃部出現不適。該名男子最後確診為出血性胃潰瘍和胃發炎。

對此，蕭敦仁強調，很多人在吃辛辣食物當下都認為自己能夠承受，但其實很容易在不知不覺中攝取過量，令胃黏膜承受不住，從而對胃造成傷害。他呼籲民眾在吃辛辣食物時，需特別留意攝取量。

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責任編輯：羅嘉欣

 

 

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