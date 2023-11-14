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獨立唱作人丨TIAB連推兩新歌　MV向經典電影《Fight Club》致敬

娛樂 12:51 2023/11/14

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獨立唱作人TIAB連推兩首新歌。

獨立音樂唱作人TIAB，突破以往的浪漫情歌曲風，以節奏感強烈的HIP HOP重新塑造風格強烈的兩首新歌《Get Down》及與來自摩四青年的Pet Pet Shawn合作的《溫飽藝術家》，描述新世代音樂人於香港的保守樂壇文化的無奈，控訴在高位者的壓榨與無知，歌詞裏盡是不妥協、不低頭的HIP HOP精神。

TIAB，來自人氣卡通角色巴斯光年（Buzz Lightyear）名句「To Infinity and Beyond（太空戰士，一飛衝天）」，寄語自己要超越無限的想像，盡力創作鍾情的音樂作品。

在2018年出道至今，他曾與Tyson Yoshi合寫《STRESSED OUT》、《That Guy》與《be mine》等多首熱播單曲，又為Kayan9896的《Be around》、《Not Too Close》及《Think I’m in love》擔任作曲部份，TIAB的創作早已在主流樂壇嶄露頭角。

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兩新作呼應

這次他一口氣連推兩首新作互為呼應，先是用詞鋒利的《Get Down》，「市場需要新嘅血液 咁就由我來接班」、「我教你淘汰叫躝」、「睇演唱會九成瞌眼瞓」、「呢個圈子九唔搭八 我冇咩興趣玩鬥獸棋」，句句到肉的歌詞，直接抽擊傳統樂壇文化。

今年25歲的TIAB，直言要為保守而沉悶的樂壇帶來新衝擊，雖然HIP HOP仍未普及於主流樂壇，但隨着愈來愈多人喜愛HIP HOP曲式，加上年輕就是不妥協的本錢，他期待用自己的力量，為香港樂壇注入更多新鮮感。

TIAB的新作並非止於宣洩不忿與怒火的《Get Down》，同時亦揭示憤怒背後的因果，「世界沒有無緣無故的恨，所以我要將《Get Down》同《溫飽藝術家》擺埋一齊，成件事先係完整咁講我要講嘅嘢。」

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《溫飽藝術家》Feat. Pet Pet Shawn

《溫飽藝術家》邀得來自香港獨立廠牌「摩四青年」的Pet Pet Shawn合作，兩人互相唱和，於相對平靜與沉穩的旋律中，細訴過去的挑戰與失敗，「喺街上面流連 經過無數失敗」、「放棄一空咁浮現 但我背負太多期望同夢想」卻未有忘記做音樂的初衷與理想。

要成功唯有堅持信念繼續行，「行運靠行從不靠等」、「每段遺憾擦破你人生 縱留苦也留養份」，但不少用心創作的音樂人卻成了三餐不繼的「藝術家」，面對被高位者與生活的欺壓，又該如何取捨？

《溫飽藝術家 Grounded》與PetPetShawn合作。

向《搏擊會》致敬

為呈現兩首新歌的深意，TIAB特意以敍事式手法拋出問題，讓樂迷與社會大眾反思。《Get Down》的拍攝手法致敬經典電影《搏擊會》（Fight Club）的故事，以嗆口又荒誕的情節，吸引樂迷的眼球。

把美式犯罪戲劇情節融入樂曲之中，講述一群烏合之眾為控訴從上而下的壓榨行為，鋌而走險的故事，其中TIAB飾演不甘屈就於天婦羅店的員工，而Pet Pet Shawn亦參演了其中一角。

日間，他們只是不起眼的勞動階層，平凡如你我的社會基層，各自默默為生存打拼，但這群看似不佔一席社會地位的人，卻暗地密謀破壞計劃，警告那些享受掌控著規則的高位者、傲慢的態度。這個秘密組織晚上化身成清潔工人，潛入醫療處所盜取人體脂肪，從中提煉出製作炸彈所需的核心原材料 —— 三脂甘油酸。團夥們把製作好的爆炸物安置於空置建築物內引爆，讓那些目中無人的高位者知道，有群默默無名的人，不甘被「傳統」玩弄，他們正以自己的力量抗衡。

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充滿黑色幽默

至於《溫飽藝術家》，像是《Get Down》的前傳，描述打工仔Pet Pet Shawn與網絡諧星占士巔峰所飾演的公司老闆翻臉，讓Pet Pet Shawn反思自己的生活，真實地呈現創作人的日常。

最後他們竟然迫使老闆，目擊製作炸彈的經過，以行動震撼對方的神經，如此充滿黑色幽默的誇張情節，正是TIAB想要呈現的效果，瘋狂、放肆又叛逆的故事，讓樂迷從中得到更多的思考的空間。

《Get Down》與《溫飽藝術家》的MV已於11月3日在YouTube上架，其中《溫》更成為「熱門音樂影片」第11位，短短6日已有近40000點擊率。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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