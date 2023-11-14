Me&成員丨黃淑蔓Vian為Mandy慶生送驚喜　互相擁抱打氣團魂滿滿

▲ Me&成員黃淑蔓、譚旻萱、連家穎（左起）

明天（11月15日）是「籃球女神」譚旻萱（Mandy）的23歲生日，Me&好姊妹「寰亞孻女」黃淑蔓（Feanna）和「長腿師妹」連家穎（Vian）前日在商場玩快閃之前，在後台送蛋糕及唱生日歌向Mandy送驚喜，但豈料反被Mandy預先秘密準備的心意咭感動，而為免出場前喊花妝容，3個傻妹相擁打氣，團魂超好。

鬼主意多多的Feanna和Vian，趁壽星女Mandy離開房間就拿出預早準備的蛋糕，又細細聲商量合唱哪個版本的生日歌，Feanna表示今次是第二年為Mandy慶祝生日，去年她們為女團Me& 訓練期間慶祝。轉眼一年後，Me& 正式出道，她們在首次公開表演前慶祝，百感交雜。

女團Me&商場快閃《Eye to Eye》 Mandy黃淑蔓Vian感動忍眼淚

▲ 連家穎、黃淑蔓、譚旻萱（左起）。

Mandy生日許願

當Mandy打開房門，她們以HipHop版唱祝壽歌，Mandy更跟住跳了幾步。Feanna捧著蛋糕，Vian用手指扮洋燭和火光，Mandy許願「吹」洋燭。

她說：「我嘅生日願望係大家身體健康，講認真架，最近好多人病，希望大家都要健健康康地去完成呢個Project，最緊要開開心心、身體健康！」她坦言未收過粉紅色生日蛋糕，說：「嘩，仲有蝴蝶呀！」

她們一同研究蛋糕上的小裝飾，Mandy更拿起其中一個心形裝飾放到自己頭上，好搞笑！

既驚喜又感動

驚喜一浪接一浪，當大家收拾細軟準備離開休息室的時候，Mandy突然向Feanna和Vian送上心意咭，原來她預早秘密準備，就在Me& 受訓兩年後，首次出席公開活動時送給兩位好拍檔，她們好驚喜又感動。

當Mandy和Feanna打算拉埋Vian一齊擁抱時，Vian退後兩步，說：「唔得呀，你哋一攬我就會喊架啦！」

Mandy立即用另類方法制止她哭出來，說：「唔好喊呀，個妝要畀錢化架，頂住呀，深呼吸，今日嘅妝頭好昂貴㗎！」然後Me& 相擁並深呼吸，果然湊效，Vian說：「即刻冷靜唔喊啦！」至於這封「情信」，她們決定回家才慢慢細味。