【年宵市場】蘭花大王：競投花費遠超預算　內地人不熟行情抬高叫價

▲ 「蘭花大王」千葉園始創人楊小龍（左邊紅衫）。（林宇翔攝）

明年農曆年宵市場將於2月4至10日、一連7天在15個地點舉行。維園年宵市場攤位競投昨起一連三日舉行，「蘭花大王」千葉園始創人楊小龍今日（14日）在電台節目指，今年競爭非常激烈，原預計用20萬元競投10個攤位，但最終共花費約26.8萬元，遠超預算，亦無法按計劃投得雙連單位。

楊小龍稱，過往參與競投的都是本地花農，競投時會有默契，知道他想要哪些攤位位置，就不會加入競投，但昨天有很多「生面孔」參與競投，不少是不熟悉本港行情的內地人，抬高整體叫價，由過往3至4萬元水平，抬高至6至7萬元。

對於年宵市場新增攤位高度限制，規定如果超過3米，須找合資格人士提交構築物安全證明，楊小龍說，以往數十年來一直會搭兩層棚架擺貨，高度最少約4.5米，如要找工程師提供證明，便要支付額外成本。

目前香港人流行北上消費，但楊小龍認為，香港人一向很重視年花，就算港人外遊或北上，都要買年花過年，不擔心影響銷情。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：梁薾心