按摩惹禍｜24歲女按摩致頸部受損　一覺醒來痛到動彈不得須開刀

▲ 24歲女按摩致頸部受損，一覺醒來痛到動彈不得須開刀。（iStock圖片）

肩頸痛是常見的都市病，不少人都喜歡去按摩放鬆筋骨。內地一名女教師經常低頭伏案工作，導致出現頸痛症狀，因此選擇到按摩店揼骨，未料事主某天發現頭頸部劇痛、無法動彈，求醫發現頸椎受損，醫生指可能是按摩惹禍。

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根據內地傳媒報道，現年24歲的女事主曉娟是一名教師，由於長期低頭伏案工作，導致頸部酸痛，因此經常光顧按摩店揼骨。

不過，某天事主睡醒起來時晃動頸部，突然覺得頭頸部劇烈疼痛、動彈不得。起初她以為只是落枕（瞓捩頸），前往醫院檢查後發現頸椎橫韌帶斷裂，引起「寰樞關節脫位」，須開刀進行手術。

鄭州大學附屬鄭州中心醫院神經脊椎外科主任孫國紹指出，患者出現以上情況是因多次接受不規範按摩，導致頸椎極不穩定，嚴重可能會造成頸髓損傷，甚至截癱、死亡。

醫生提醒，如果出現頸痛等情況，千萬不能亂按摩、扭脖子，一定要及時求醫，切勿光顧不正規的按摩館。

頸部按摩不當嚴重可致中風

本港腦神經外科專科醫生黃秉康接受TOPick訪問時表示，過去一直有不少病人因按摩不當來求醫，有些人更因為拖延太久，導致身體損傷出現難以逆轉的情況。

他指，曾有年輕港男於曼谷外遊按摩時，被店員「lock頸」，返港後一星期不但頭痛不止，其中一隻眼更突然失明，最終通過影像檢查才發現是頸動脈撕裂。

按摩時會按頸，按肌肉通常是沒問題，但一旦按到某些位置便要小心，因為頸下面有頸動脈，供血給大腦，這些血管受損的話，許多時患者初期病徵並不明顯。

黃秉康指出，當發現病人血管撕裂後，需立即以微創手術導入支架為病人血管作修補，令病人的大腦重新恢復足夠的血液供應。他又指那名男病患其實已算非常幸運，雖然視力仍然受損，但至少未去到嚴重中風的地步。

註冊中醫馬琦傑接受TOPick訪問時指出，頸部按摩不當，較易導致頸部肌肉受損或頸椎錯位，引致腦部供血出現問題，有機會造成缺血性的腦中風。

他又強調，個人耐受能力、體格不同，對按摩受力程度都有所差異，認為極度疲倦、頸部有皮損、呼吸困難，或者頸部受到輕微外力都會感到疼痛到不能忍受的人士，都不適宜做頸部按摩，原因是太過大力，或會令肌肉或頸椎受損。

他提醒，通常按摩後半天至一天，肌肉酸痛會逐漸減少，但是假若疼痛持續的話，便不能忽視，建議應到醫院接受檢查。

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責任編輯：羅嘉欣