秋冬穿搭｜冬季必備保暖頸巾　女星示範不同綁法突顯時尚感 

▲ 頸巾既保暖又時尚！

近日氣溫急降，不想冷病，保暖功夫一定要做足！踏入冬季，頸巾是必備的保暖單品，除了可保溫外，亦可以成為時尚配件，配搭不同造型，為冬天打扮增添層次感。

頸巾有不同的綁法，大家不妨參考一眾女星的綁法，絕對能夠令你的時尚感提升！

1. 簡單掛頸法 代表女星：倪晨曦、林嘉欣、陳貝兒

頸巾是一件百搭的時尚單品，最簡單常見的綁法就是掛頸法，不用任何技巧就可以為造型增添層次感和時尚味道。掛頸法最適合用作配搭大褸或剪裁簡單的上衣，倪晨曦近日就以樽領卡其色上衣，外披黃色BURBERRY頸巾，再將頭髮紮起，整體造型簡約大方，又不失亮點。

至於林嘉欣、陳貝兒就曾配搭大褸，林嘉欣以DIOR頸巾配長青乾濕褸，絕對是不退潮流的穿法。而陳貝兒就以千鳥格頸巾再搭配同樣是千鳥格的大褸，卻不覺眼花，反而有整體性，突顯她的知性氣質。

▼ 點擊圖片放大 +29 +28

2. 保暖圍圈法 代表女星：陳貝兒、朱千雪

除了簡單的掛頸法，圍圈法亦是女生很喜歡的綁法，這種綁法很方便，就算是手殘女生，一樣可以輕易做到，只要將頸巾繞一圈便能出門，很節省時間，更令女生瞬間變得嬌俏可人！

陳貝兒拍旅遊節目，經常要走訪嚴寒地方，所以頸巾一定是她必備單品，她另一款造型是穿上黑大褸，再圍上紅色頸巾，加上暖乎乎的毛毛護耳，令她增添幾分可愛感；至於朱千雪，保暖圍圈配上她甜到漏的笑容，簡直是絕配！

3. 時尚單邊搭法 代表女星：吳家忻（Kayan9896）



單邊搭法充滿時尚感，無論是厚頸巾還是薄頸巾也可以搭出高級感，因為自帶一種率性魅力。Kayan9896作為時尚界新寵兒，她就曾以碎花長裙，再以單邊搭法的方式圍住格仔頸巾，令隨性的穿搭立刻時尚起來。

最新影片推介：

4. 層次紐約打法 代表女星：楊丞琳

這種綁法男女都適合，而且很有層之感，予人一種著重細節的感覺。它主要將頸巾垂墜下來的部分重疊，就變成了被稱為「紐約打法」的圍法。喜歡分享穿搭的楊丞琳就曾以「紐約打法」配襯格仔長褸外遊，雖然她的頸巾是黑色，但這種綁法卻增加了頸巾在視覺上的層次感，絕不單調，而且令她星味再度提升了不少，走在街上，一定成為最矚目的一個。

名牌頸巾推薦

BURBERRY格紋羊毛連帽圍巾 HKD8,100

▲ 跟倪晨曦同款

這款格紋頸巾跟倪晨曦同款，除了她身上的黃色外，還有藍色，而且男女都可以使用，夠百搭！

BURBERRY格紋羊絨圍巾 HKD4,900

▲ 款式百搭

這款羊絨圍巾採用 Burberry 格紋編織而成，絕對是品牌最巨代表性的格紋；它經過拉絨處理，兩端有流蘇，表面極為柔軟。而且這個款式可以個性化，刻上自己的姓名。

DIOR OBLIQUE雙面頸巾 HKD5,000

▲ DIOR OBLIQUE 雙面頸巾

這款雙面頸巾的一面為純黑色，另一面為灰色和黑色 Dior Oblique 提花，以羊絨和羊毛製作，綴以流蘇飾邊，跟林嘉欣配戴的是同系列。它既可以圍在頸上，也可以隨意披在肩上。

DIOR OBLIQUE UNIVERSITY雙面頸巾 HKD7,100

▲ DIOR OBLIQUE UNIVERSITY 雙面頸巾

這款海軍藍Dior Oblique University頸巾以時尚設計重新演繹品牌特色。此流蘇款式以羊毛和絲綢製作，一面綴以「CHRISTIAN DIOR」標誌緹花飾帶，另一面則飾有經典 Dior Oblique 主題圖案。

DIOR TOILE DE JOUY SAUVAGE頸巾 HKD9,000

▲ DIOR TOILE DE JOUY SAUVAGE 頸巾

海軍藍Toile de Jouy Sauvage頸巾全新演繹了品牌經典主題圖案。此款式以羊絨和羊毛混紡而成，綴以流蘇和Christian Dior標誌。

GUCCI GG提花圖案針織圍巾 HKD3,300

▲ 簡單易襯

這款雙面提花羊毛圍巾飾有流蘇飾邊，綴以GG圖案，此品牌標誌設計於70年代。

GUCCI GG羊絨提花圍巾 HKD8,150

▲ 米色及深棕色的撞色設計

品牌最具代表性的設計元素令日常配飾作品進一步昇華。 這款柔軟的羊絨提花圍巾採用了米色及深棕色的撞色設計，為人熟悉的GG圖案在作品上交替呈現。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：Kiwi Lee