  • 21°C
香港時間 : 20231114日 (週二) 13:41
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 劉鑾雄 床蝨 姜濤 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 白日之下 新手爸媽 新聞女王
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

秋冬穿搭｜冬季必備保暖頸巾　女星示範不同綁法突顯時尚感 

休閒消費 13:10 2023/11/14

分享：

分享：

熱門 中一面試 劉鑾雄 床蝨 姜濤 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 白日之下 新手爸媽 新聞女王

頸巾既保暖又時尚！

近日氣溫急降，不想冷病，保暖功夫一定要做足！踏入冬季，頸巾是必備的保暖單品，除了可保溫外，亦可以成為時尚配件，配搭不同造型，為冬天打扮增添層次感。

頸巾有不同的綁法，大家不妨參考一眾女星的綁法，絕對能夠令你的時尚感提升！

1. 簡單掛頸法  代表女星：倪晨曦、林嘉欣、陳貝兒

頸巾是一件百搭的時尚單品，最簡單常見的綁法就是掛頸法，不用任何技巧就可以為造型增添層次感和時尚味道。掛頸法最適合用作配搭大褸或剪裁簡單的上衣，倪晨曦近日就以樽領卡其色上衣，外披黃色BURBERRY頸巾，再將頭髮紮起，整體造型簡約大方，又不失亮點。

至於林嘉欣、陳貝兒就曾配搭大褸，林嘉欣以DIOR頸巾配長青乾濕褸，絕對是不退潮流的穿法。而陳貝兒就以千鳥格頸巾再搭配同樣是千鳥格的大褸，卻不覺眼花，反而有整體性，突顯她的知性氣質。

點擊圖片放大
+29
+28

2. 保暖圍圈法  代表女星：陳貝兒、朱千雪

除了簡單的掛頸法，圍圈法亦是女生很喜歡的綁法，這種綁法很方便，就算是手殘女生，一樣可以輕易做到，只要將頸巾繞一圈便能出門，很節省時間，更令女生瞬間變得嬌俏可人！

陳貝兒拍旅遊節目，經常要走訪嚴寒地方，所以頸巾一定是她必備單品，她另一款造型是穿上黑大褸，再圍上紅色頸巾，加上暖乎乎的毛毛護耳，令她增添幾分可愛感；至於朱千雪，保暖圍圈配上她甜到漏的笑容，簡直是絕配！

3. 時尚單邊搭法  代表女星：吳家忻（Kayan9896）


單邊搭法充滿時尚感，無論是厚頸巾還是薄頸巾也可以搭出高級感，因為自帶一種率性魅力。Kayan9896作為時尚界新寵兒，她就曾以碎花長裙，再以單邊搭法的方式圍住格仔頸巾，令隨性的穿搭立刻時尚起來。

最新影片推介：

TOPick柴犬追星
宅男女神丨戴祖儀不甘安穩勇於接受挑戰 　Joey享受單身生活拒「收兵」做娘娘

4. 層次紐約打法  代表女星：楊丞琳

這種綁法男女都適合，而且很有層之感，予人一種著重細節的感覺。它主要將頸巾垂墜下來的部分重疊，就變成了被稱為「紐約打法」的圍法。喜歡分享穿搭的楊丞琳就曾以「紐約打法」配襯格仔長褸外遊，雖然她的頸巾是黑色，但這種綁法卻增加了頸巾在視覺上的層次感，絕不單調，而且令她星味再度提升了不少，走在街上，一定成為最矚目的一個。

名牌頸巾推薦

BURBERRY格紋羊毛連帽圍巾 HKD8,100

跟倪晨曦同款

這款格紋頸巾跟倪晨曦同款，除了她身上的黃色外，還有藍色，而且男女都可以使用，夠百搭！

BURBERRY格紋羊絨圍巾 HKD4,900

款式百搭

這款羊絨圍巾採用 Burberry 格紋編織而成，絕對是品牌最巨代表性的格紋；它經過拉絨處理，兩端有流蘇，表面極為柔軟。而且這個款式可以個性化，刻上自己的姓名。

DIOR OBLIQUE雙面頸巾 HKD5,000

DIOR OBLIQUE 雙面頸巾

這款雙面頸巾的一面為純黑色，另一面為灰色和黑色 Dior Oblique 提花，以羊絨和羊毛製作，綴以流蘇飾邊，跟林嘉欣配戴的是同系列。它既可以圍在頸上，也可以隨意披在肩上。

DIOR OBLIQUE UNIVERSITY雙面頸巾 HKD7,100

DIOR OBLIQUE UNIVERSITY 雙面頸巾

這款海軍藍Dior Oblique University頸巾以時尚設計重新演繹品牌特色。此流蘇款式以羊毛和絲綢製作，一面綴以「CHRISTIAN DIOR」標誌緹花飾帶，另一面則飾有經典 Dior Oblique 主題圖案。

DIOR TOILE DE JOUY SAUVAGE頸巾 HKD9,000

DIOR TOILE DE JOUY SAUVAGE 頸巾

海軍藍Toile de Jouy Sauvage頸巾全新演繹了品牌經典主題圖案。此款式以羊絨和羊毛混紡而成，綴以流蘇和Christian Dior標誌。

GUCCI GG提花圖案針織圍巾 HKD3,300

簡單易襯

這款雙面提花羊毛圍巾飾有流蘇飾邊，綴以GG圖案，此品牌標誌設計於70年代。

GUCCI GG羊絨提花圍巾 HKD8,150

米色及深棕色的撞色設計

品牌最具代表性的設計元素令日常配飾作品進一步昇華。 這款柔軟的羊絨提花圍巾採用了米色及深棕色的撞色設計，為人熟悉的GG圖案在作品上交替呈現。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：Kiwi Lee

相關文章

名牌手袋｜FENDI推最新男裝「飯糰包」　外型毛茸茸療癒感爆燈
18:19 2023/11/02
名牌手袋｜FENDI推最新男裝「飯糰包」　外型毛茸茸療癒感爆燈
明星穿搭｜盤點Moon Tang獨特搞怪Look 　鄧凱文叱咤記招奇裝露「飛毛腿」成熱話
18:06 2023/11/06
明星穿搭｜盤點Moon Tang獨特搞怪Look 　鄧凱文叱咤記招奇裝露「飛毛腿」成熱話
時尚童裝｜CHARLES ＆ KEITH兒童系列俏皮可愛　卡通產品帶你回到童年
18:22 2023/11/07
時尚童裝｜CHARLES ＆ KEITH兒童系列俏皮可愛　卡通產品帶你回到童年
秋冬時裝｜冬天衣櫥必備單品　以平民價入手Rosé同款時裝？
15:01 2023/11/09
秋冬時裝｜冬天衣櫥必備單品　以平民價入手Rosé同款時裝？

你可能感興趣

名牌手袋｜FENDI推最新男裝「飯糰包」　外型毛茸茸療癒感爆燈
18:19 2023/11/02
名牌手袋｜FENDI推最新男裝「飯糰包」　外型毛茸茸療癒感爆燈
明星穿搭｜盤點Moon Tang獨特搞怪Look 　鄧凱文叱咤記招奇裝露「飛毛腿」成熱話
18:06 2023/11/06
明星穿搭｜盤點Moon Tang獨特搞怪Look 　鄧凱文叱咤記招奇裝露「飛毛腿」成熱話
時尚童裝｜CHARLES ＆ KEITH兒童系列俏皮可愛　卡通產品帶你回到童年
18:22 2023/11/07
時尚童裝｜CHARLES ＆ KEITH兒童系列俏皮可愛　卡通產品帶你回到童年
時裝服飾 時尚 品牌 吳家忻 楊丞琳 朱千雪 陳貝兒 林嘉欣

最高瀏覽

慢病共治｜$120可篩查糖尿病、高血壓　一文睇申請資格+方法
慢病共治｜$120可篩查糖尿病、高血壓　一文睇申請資格+方法
香港小姐丨陳淑蘭親認怒摑情敵莫可欣　兩個月打一次Botox唔怕變膠面
香港小姐丨陳淑蘭親認怒摑情敵莫可欣　兩個月打一次Botox唔怕變膠面
急症室最長等候時間（11月14日 時間12:05）
急症室最長等候時間（11月14日 時間12:05）