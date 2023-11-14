羅密歐與祝英台丨蔣祖曼自小迷動作片　Joman揸雙槍型到爆獲封劇集MVP

▲ 《羅密歐與祝英台》蔣祖曼

TVB台慶劇《羅密歐與祝英台》最新劇情講英華（蔣祖曼Joman飾）於上周痛失愛兒皓仔（何珀廉飾）後性情大變。

英華繼射殺羅密林（吳子冲飾）不果及搶去堂姐英台（陳茵媺飾）祝家話事人地位後，在昨晚（11月13日）的《羅密歐與祝英台》，還漠視父親祝仁義（鄭子誠飾）惡行、一心逼迫仁義協助引出羅密歐（周嘉洛飾）及密林完成復仇大計，就算犧牲茱麗葉（游嘉欣飾）將其強行嫁給「零愛情」基礎的Dave（黎學勤飾）也在所不計，更驚人的是，殺死皓仔的真兇竟然是仁義。

羅密歐與祝英台丨蔣祖曼不認個性蝕底對演戲保持初心 不懂「計算」盡力做好每個角色

▲ 《羅密歐與祝英台》蔣祖曼

在今晚（11月14日）《羅密歐與祝英台》，暴走的英華將變本加厲，就算手下木村（張韡騰飾）苦勸事件另有蹺蹊，英華仍堅決鎖定羅家為復仇對象，揚言情願以死謝罪也要「有殺錯冇放過」。為阻止英華暴走，英台與山伯（陳豪飾）及羅密歐聯手展開激烈決鬥，英台因而單對單對密歐進行開槍特訓。

決鬥期間，仇恨滿血的Joman一邊雙手持槍瘋狂開火、一邊腳踢車門更是型到核爆！Joman飾演的英華自出場後一直備受好評，被指演技在線，因而獲封《羅祝》MVP！網民：「老闆娘演技好，開槍又型」、「蔣祖曼唔係好靚，但個樣就好有味道」、「曼B靚爆鏡」、「老闆娘雖然被仇恨沖昏頭腦，但演技好好，做到我見猶憐的感覺」； 亦有網民懷疑英華是無間道，實質是與英台背後合作、裝作接近仁義搜集其惡行。

▲ 《羅密歐與祝英台》蔣祖曼

盤骨大髀瘀晒

談到今晚的《羅密歐與祝英台》對決劇情 ，Joman透露足足拍了兩天，自小已迷上香港動作電影的Joman，並笑言今晚才是自己真正的動作場口。

Joman表示：「拍動作戲真係好難，既要有體能、亦要同時控制動作、演戲及節奏，仲要同對手配合；所以如果經驗唔夠，控制得到個動作嚟、又控制唔到個樣，搞掂晒又有機會落錯位。」

▲ 《羅密歐與祝英台》蔣祖曼

她續指：「嗰場戲有個鏡頭係我喺車面上翻完身再落嚟，望落雖然好短，但如果落錯位好易『銀』到盤骨，嗰日拍完我返到屋企、先發現自己盤骨大髀瘀晒，但演員嘅通病就係咁，一Action就咩都唔記得晒。」

談到不少網民關心英華生死，問到會否真如網民所料最終與仁義「同歸於盡」，Joman大賣關子謂：「只能夠講嚟緊2、3集仲有好多反轉位，英華將會承受一個更大嘅衝擊。」