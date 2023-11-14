抽水王丨姜濤公開網民相片涉「網暴風波」　前大律師林作分析指恐犯起底罪

▲ 林作分析指姜濤恐已犯起底罪。

MIRROR人氣王成員姜濤早前為「共創明teen活動」擔任表演嘉賓，獻唱了《Master Class》和《蒙著嘴說愛你》兩首歌。當唱到《蒙著嘴說愛你》尾段時，姜濤問上台表演的小朋友：「你出咗嚟喇？」

由於說話時仍清楚聽到歌聲，其後姜濤即發台瘟狂笑，又多次問小朋友是否不耐煩，被網民質疑表演咪嘴。有女網民狠批姜濤唱歌「咪嘴」，姜濤作出還擊公開對方對話截圖、社交帳戶和大頭相。到上周六 （11月11日），姜濤知錯並勇於承擔作出道歉，並稱：「不要把網絡當戰場。」

而今次風波遭「網暴」的女網民日前在IG蒲頭，在某網紅上載的影片留言：「身心快不行了。」

MIRROR成員丨姜濤咪嘴風波女網民遭網暴 遭起底後首現身講近況

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抽水王丨林作指大劉記者會有5大學習之處 教姜濤用兩大方式面對網上批評

恐犯起底罪

至於向來有「抽水王」之稱、擁有大律師執業資格的林作，亦有留意此新聞，今晨（11月14日）為事件作出詳細分析。

林作舉出去年年底才判刑的第一宗起底罪事例，直言姜濤恐已犯起底罪，他寫道：

表面按照這個罪行的要求來說，只要符合《個人資料（私隱）條例》中犯罪元素，包括披露個人資料、未獲資料當事人同意和披露目的是為當事人和家人蒙受心理傷害，或罔顧其受到指名傷害，已屬違反條例規定。 心理傷害、感到羞辱，就已經中。 以上是法律。以下是事實。好了，我看到很多人爭議他是否披露了個人資料、是否起底。 很多人質疑，該網民的account似乎原本是公開的，bio裡面寫了自己名字職業學歷等資料，既然是公開，而又沒有個人電話地址等更為敏感資料，不能算侵犯私隱吧？ 我就這麼看法律條文，要說他的做法中了條例要求，也合理。 原因是最重要的樣貌、名字、社交媒體賬戶（非你班hater假帳戶，看似真人），都被他幾何級數放大了。即使原本是public，但public和變廣傳是兩個程度。 法律條文也似乎沒有寫明資訊需要原本是隱藏的資訊但被罪犯挖了出來。

林作更直言「真的第一次意識到這麼多人不喜歡他，比我的haters還多」：

好了，你們作為他的haters，看到這裡可能會欣喜若狂，想鼓勵事主報警。 但表面上看有嫌疑，甚至可能可以令法庭覺得有 case to answer，就代表真的會發生被起訴這個誇張情況嗎？ 關鍵兩個字，在於「程度」，或者說夠不夠嚴重。 看盧迪凡用的字：「切勿作出嚴重侵犯」。第五第六個字是亮點。 也比較去年年底的第一宗起底案 - 案情要比他的嚴重誇張很多。 簡單來說，如果他追著不放，繼續黎料，甚至挖她更多料，就可以中。點到即止，道歉delete post，就應該不夠控告。 當然，還要考慮的兩個因素，是： 1. 他作為公眾人物的影響力比一般人大太多，即使比較小程度的起底都等於一個普通人全力的起底。 2. 事主的受影響程度。如果他的粉絲真的令她出了什麼事，那麼執法部門要檢控的壓力可能就很大了。 希望大家都最後沒事。

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