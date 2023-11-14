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海外升學︱移民海外升學必睇　專家分析香港教育VS英國教育3大不同之處

升學教育 13:24 2023/11/14

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熱門 中一面試 劉鑾雄 床蝨 姜濤 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 白日之下 新手爸媽 新聞女王

想移民或者子女想海外升學都要睇睇！

隨著英國政府放寬移民門檻，不少港媽都計劃帶著子女移民，享受當地的教育，因而出現移民潮，但小朋友一向接受香港教育，英國教育又是否適合呢？兒童心理學博士Rosa在英國攻讀大學，畢業後也在英國從事教育行業13年，她就撰寫了專欄分析英國教育與香港教育的三大不同之處，讓家長為子女找尋最合適的教育地方。

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校長專訪丨元朗公立中學校友會劉良驤紀念幼稚園 生活體驗式學習玩出孩子勇敢自信

最近不少家長都正在考慮應否送自己的子女到外國升學，英國就是其中一個熱門選擇，到底外國的教育是否一定比香港的好？英國的教育文化又是如何？

在這篇文章中，我兒童心理學博士Rosa會以自己在英國從事教育行業超過十三年的經驗，跟你分享英國教育與香港教育的三大不同之處，幫助你找到適合教育你孩子的地方，培養出自信快樂的孩子。

第一點：英國強調學生與學生之間的合作關係

香港的教育制度經常被評論為以應試為主導 (exam-oriented)，將成功與成績掛鈎。想入讀心儀的學校，選擇心儀的學科，就要在各個考試中脫穎而出。而香港的考試，例如文憑試 (HKDSE)，特別是五分以上的成績，學生的分數會與其他學生作比較，表現更佳者獲得更高等級。因此排名比分數更加重要，學校和家長都會以孩子的排名作為成績指標。這樣的學習環境容易讓學生之間出現競爭心態，學生會視同學為競爭對手，不斷比較，就算擁有一些讀書資源，例如名師筆記、應試練習等，都不會輕易與同學分享。

英國非常強調學生應視同學為合作夥伴，而非競爭對手。英國的大學以至中學使用絕對評分制度 (absolute grading scheme)，只要獲得足夠的分數，就能得到相應的等級，排名完全不重要。這令英國的學生都很樂於分享自己的學習成果，一起合作獲得佳績。

以我第一年在英國讀書的經驗為例，當時我還未熟悉英式學術文章的寫法，而我身邊就有一位品學兼優，在心理學系以一級榮譽畢業的同學 Hannah，她的學術文章寫得非常出色，於是我便直接請教她，希望能夠參考她的寫法。其實我以為她會對此請求有所卻步，沒想到她二話不說便與我分享她過往取得優等的學術文章，令我能夠快速學習，最後我的文章也獲得優等成績。就是學生之間的合作關係，幫助我更快適應英國的讀書生活，亦讓我收穫了一個好朋友。

第二點：學校會與大學合作，以科學根據改善教學方式

一些好的英國學校會與當地大學緊密合作，致力用科學提升教學質素。例如我在英國倫敦大學 (UCL) 工作的時候，曾經參與一項關於精英班制度的研究。研究發現，如果將成績稍遜的學生聚在一起，他們的成績會只會愈來愈差，不會進步。有見及此，大學開始推廣其他學習制度，例如同儕協助學習策略 (peer-assisted learning strategies)，將一個年齡較大的小朋友與一個年紀較小的小朋友配對，或是混合小組學習 (Mixed-group learning) 的方式，將成績較差與成績較好的學生混合在一起學習。很多人認為這些方法只能幫助年紀較小或成績較差的一位，但其實研究發現小朋友透過將自己學過的知識再說明多次，會深化他們的學習，令小組內的小朋友能夠相輔相成。有此科學根據，有與大學合作的學校便開始推行放棄精英班制度，改行大學提倡的方法，讓所有學生都有更大進步。如果家長想讓孩子在英升學，除了參考 OFSTED 的評分，更要知道學校有否與大學合作，以科學根據的方式教育學生。

第三點：對待音樂的態度－英國：興趣 vs 香港：需要

以前學習鋼琴的時候，老師曾經和我分享過，她說香港報考英國皇家音樂考試 (ABRSM) 鋼琴八級的學生數量在全球數一數二，成為音樂家的人卻完全不成正比。到我開始教學生彈琴的時候，就了解到這個現象出現的原因。父母望子成龍，就要孩子入讀名校；要入讀名校，就要多才多藝，而精通樂器，例如鋼琴，就是許多家長的熱門選擇。因此，不少家長會強迫孩子從小學習樂器，不斷考級，提升孩子入讀名校的機會。這個過程容易令孩子對樂器產生厭倦，以致我發現很多學生在考取八級之後，就以後不碰鋼琴。這也導致音樂考試盛行的香港，難以產生才華橫溢的音樂家。

去到英國學習長笛的時候，我發現老師只有考過一次試，取得八級證書就可以了。走到街頭，演奏家的即興能力也讓我眼前一亮。沒錯，英國的演奏家未必有音樂證書，看樂譜的能力也不如亞洲學生，但他們的即興演奏能力普遍較好，聽到樂曲一次，就能把它演奏出來。這是源於他們對音樂發自内心的興趣，他們用樂器去表達自己對音樂的愛，真真正正做到「玩音樂」。

其實香港家長都可以借鑒英國對待音樂的態度，給予孩子空間，讓他們以興趣選擇自己的嗜好。例如在音樂方面，先讓孩子接觸音樂，然後多留意孩子喜歡的歌曲，慢慢培養孩子對音樂的興趣，再陪同孩子選擇他們自己喜歡的樂器，你會發現孩子會更加自動自覺去練習，更好地發展孩子的潛能。

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文章獲Dr. Rosa Kwok【兒童心理學博士】授權轉載

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