男神爸爸︱木村拓哉51歲生日粉碎婚變傳聞　兩女曬父母恩愛合照：世上最有趣父親

▲ 木村拓哉51歲生日獲兩名女兒曬出他和工藤靜香的恩愛合照，粉碎了夫妻婚變傳聞。

日本天王級男神木村拓哉昨日（13日）51歲生日，兩名女兒22歲的心美（Cocomi）、20歲的光希（Kōki）都分別於社交平台罕有分享父母的恩愛合照，並寫上生日祝福，大讚爸爸是世界上最有趣、最有愛心、最好的爸爸和朋友，粉碎了父母傳出多時的婚變傳聞。

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木村拓哉與工藤靜香於2000年奉子成婚，至今攜手走過23年，當年木村曾豪言「非她不娶」，可見工藤靜香在他心目中的地位。可是今年初開始傳出兩人離婚消息，更有指工藤靜香和前男友YOSHIKI頻頻見面，反之她和木村拓哉卻形同陌路，很久沒一同出席公眾場合。

自從兩名女兒入行後，木村拓哉每年生日都會公開家庭照，今年木村一如往年貼相賀自己生日，今次更是3張全是與工藤靜香近年的恩愛照，兩夫妻依偎兼十指緊扣，恩愛之情羡煞旁人。連兩名女兒心美和光希也貼出父母合照及童年照，一家人齊心粉碎婚變傳聞。

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早前日媒曾為婚變消息追訪工藤靜香，她沒有直接否認，只對天笑說：「大家可以隨便寫，請自由地寫，我想這不是一個需要讓大家特意來問的話題。我也不回答，甚麼都沒有。」

▲ 木村育有兩名寶貝女。（IG圖片）

工藤靜香收服男神原因

現年53歲的工藤靜香是昔日紅極一時的天后，當時木村拓哉還是寂寂無名的新人。之後木村憑多部日劇爆紅，正值事業高峰時，木村突然宣布與工藤靜香結婚，轟動亞洲。

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婚後工藤靜香淡出娛樂圈，專心相夫教女，她曾表示已不再懷念昔日風光，生命中有木村和女兒已經好幸福。雖然她屢被批評配不上男神，甚至收過木村粉絲的恐嚇信，但她依然默不作聲。思想成熟的她十分體諒木村的演藝事業，亦能給予對方意見。

兩夫妻亦志趣相投，除了音樂，兩人也熱愛衝浪。此外，工藤靜香還充滿藝術細胞，喜歡畫畫和設計珠寶，更創立了個人珠寶品牌，品味出眾。同時貼心打理家庭和照顧女兒，讓木村放心為事業搏殺。

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責任編輯：林綺玲