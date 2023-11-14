【偽造發票】涉虛構公司兼偽造約38萬元發票　出版社前員工認8罪還押候判

▲ 涉虛構公司兼偽造約38萬元發票，出版社前員工認8罪還押候判。（資料圖片）

48歲出版社前員工涉就再版書籍及搬遷工程偽造多張發票，詐騙出版社向多間外判商支付共約38萬元，員工遭廉署拘捕後，警誡下稱相關外判商並不存在，他以此被浸信會出版社聘用的自由工作者代收款項。員工另承認曾在付款後侵吞差額。涉案員工今（14日）於區域法院承認欺詐等共8罪，案件押後至12月1日判刑，被告還押候判。

被告孔祥威（48歲），浸信會出版社(國際)有限公司(浸信會出版社)前僱員，今承認4項欺詐罪、兩項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪，以及兩項串謀使代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪。

控罪指，孔於2020年2 月4日至2021年6月8日期間，向浸信會出版社訛稱Yan Design Company、Cheong Production、YF Production及郭偉雄已完成書籍設計、編輯、排版及校對工作，誘使浸信會出版社向它們付款。孔另涉利用兩套虛假的發票，誤導浸信會出版社，郭偉雄曾為出版社進行兩項搬遷工程，並可獲服務費共1.1萬元；以及串謀與華輝製版輸出公司的李家強，使用兩套假發票及支付款項申請表，誤導浸信會出版社，華輝製版已完成另外3本書籍的印刷及排版工作，並可獲服務費共2.7萬元。

案情指，被告於2020年2月至2021年6月期間，獲浸信會出版社聘用，負責書籍出版及再版工作，以及向承辦商發出影印及設計訂單。浸信會出版社的紀錄顯示，相關78本再版書籍的61張發票，涉款逾33萬元，當中看來是由 Yan Design Company、Cheong Production、YFProduction和郭偉雄先生（合稱4家外判商）開出的。

控方指，有關發票是由被告使用其辦公室的電腦製作，被告最終於2022年1月5日被廉署拘捕。被告於警誡下承認4項欺詐罪，聲稱因有些被浸信會出版社聘用的自由工作者的僱主禁止他們兼職，他們不願意就收款提供個人資料，故被告使用4間外判商代為收取款項，而該4間外判商並不存在。

被告在警誡下續稱把款項全數交予自由工作者，又或在付款後侵吞差額，有時則是被告獨自完成書籍工作，再向浸信會出版社虛假地聲稱由該4家外判商進行書籍工作。

被告承認在被指派為浸信會出版社的搬遷工程尋找工人，偽造2張支付款項申請表及2張發票侵吞共3,000元。被告又指於浸信會出版社把一本再版書籍的印刷工作訂單判授予華輝後，要求華輝的李姓獨資經營者把金額誇大2,000元，讓被告侵吞差額。

被告承認要求李就兩本再版書籍的排版工作偽造1張5,000元的華輝發票。最終李收到浸信會出版社的款項後，把港幣5,000元轉帳給被告。

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記者：梁錦麟