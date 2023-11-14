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兒童健康丨14歲男生突腹痛嘔吐求醫確診肝衰竭　醫生揭致病元兇

兒童健康 15:57 2023/11/14

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醫生推斷少年在短時間內攝入大量未熟透的肉，大量細菌進入消化道，引起感染、敗血症、肝衰竭等。

冬天是吃烤全羊的好季節，但無節制狂吃或肉製品未經適當處理，可能會帶來食安風險。內地一名14歲男生近日在短時間內，食用約四分之三烤全羊後出現不適，求醫檢查後確診急性肝衰竭，醫生表示，出現急性肝衰的原因除了一次食太多外，也可能是烤全羊肉沒有熟透，感染了沙門氏菌或大腸埃希氏菌類。

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根據內地《澎湃新聞》報道，分享浙江大學附屬第一醫院日前的病例，患者是14歲中三男生，少年在長假期間吃了一頓烤全羊，因為青春期食量增加，加上放假心情輕鬆，他一人食完約四分之三的烤全羊。當晚已出現腹脹狀況，他以為是自己吃撐，未加關注。翌日，患者腹瀉了4、5次，伴隨腹瀉嘔吐等症狀，父母給他服用止瀉藥也未見好轉。幾天後，病情一直未有緩解，反而出現全身發黃的情況，父母見狀緊急送他入院治療。

醫生檢查後發現，少年已經出現嚴重肝損傷，肝功能指標爆表，全身皮膚鞏膜黃染明顯。需要轉到浙大一院感染病科後，少年進院後做了各種詳細檢查，感染病科醫生分析病情，認為他素來健康，且沒有慢性肝病病史、藥物服用病史，便考慮是否與發病前那頓全羊宴有關。

醫生認為，男生可能是短時間內食用了大量沒有完全熟透的羊肉，導致大量細菌進入胃腸道，引起腸道感染，以及腸道黏膜通透性增加的情況下，腸道菌群移位，細菌以及分泌的毒素就進入血液以及肝臟，引起肝臟代謝解毒能力與肝臟合成能力明顯下降，最終到肝衰竭的程度。

目前，患者經過一系列治療，病情好轉穩定，凝血功能恢復正常，已經出院。醫生強調，在食用烤羊腿、烤羊肉串、火鍋等美食時，一定要注意肉是否熟透，避免出現細菌、病菌感染，甚至是寄生蟲感染情況。在食用後，一旦出現不適癥狀，請及時到正規醫院就醫。

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責任編輯：王明芳

 

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