母親的抉擇丨24歲媽媽懷二胎產檢驚悉是唐氏BB 感到強烈胎動忍痛抉擇

▲ 24歲年輕媽媽再度懷孕，卻不幸懷上患有唐氏綜合症，她聽取醫生意見後，最後決定忍痛引產。

媽媽在懷孕的過程中，最擔心胎兒是否一切健康，故產檢是非常重要。台灣一名24歲的年輕媽媽，早前喜懷第二胎，豈料進行羊水穿刺後報告異常，醫生指胎兒有唐氏症特徵，並勸她作「引產」，但媽媽感到強烈胎動，並說：「肚子裡的她非常有活力的踢著，期待著來到這個世界。」惟最終都是忍痛進行引產手術。

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該名24歲媽媽早前在「Dcard」討論區，以「24歲。懷了唐氏症」為題發文，指自己於9月19日做了羊水刺穿的產檢，在10月5日看到有婦產科的未接來電，當時心中已有「不祥」預兆，她馬上回撥對方，獲通知報告異常，

媽咪，你的羊水穿刺報告異常，要盡快回診聽報告。

媽媽坦言當時感到非常震驚，心裡涼了一半，但她仍然期待有一線轉機，直到聽取報告後，指出「22個細胞都是唐氏症的染色體」，確認腹中胎兒有唐氏綜合症，醫生再為她解說此症狀BB的特徵，

唐氏症這個詞並不陌生，大概知道他們無法自理生活，智商偏低。

家族沒有案例

媽媽聽取醫生的建議後，決定忍痛預約做引產手術，她坦言自己不難過，只是感到詫異，自己才24歲，她與老公，以及兩家人都沒有唐氏綜合症，而且第一個女也很健康兼聰明伶俐，

怎麼我會發生這種事情，但醫生說他是卵子在分裂時多了一條染色體，不是遺傳的問題！

作出忍痛的決定後，她回到家裡時，心情百感交集，肚子裡更感到強烈胎動，

肚子裡的她還是非常有活力的踢著，期待著來到這個世界上吧⋯或者正在跟我說 我很健康不要丟下我。

她清楚知道羊水穿刺是100%的準確率，出錯機會很微，就算再做羊水晶片只會是看到更多不健康的染色體，加上當時她已經懷孕21周，故未有時間做其他檢查，

媽媽會待妳準備好行李，再回來當我們的小孩。

最後，她呼籲所有年輕媽媽一定要進行產前檢查，千萬不要為了省錢或覺得自己年輕而不做任何產前檢查，因為要對小孩負責以及自己的責任。

抉擇正確獲網民安慰

貼文一出，即獲不少網民安慰，「讓他用這個方式解脫，妳沒有錯，雖然他游得很快很辛苦，但這麼做對大家都好，養好身體再戰一波」、「若我是那個寶寶，我會很感謝妳，與其痛苦活在這世上，不如不要活，重新投胎一次」、「很勇敢，我也覺得生下來她不會快樂，你也會很累，看著她自責ㄧ輩子，不如讓他下次能健健康康的在回到你身邊」。

甚麼是唐氏綜合症

據本港衞生署家庭健康服務資料顯示，唐氏綜合症是一種遺傳性疾病，通常會導致一定程度的學習障礙和某些身體特徵。一些患有唐氏綜合症的兒童有其他健康問題，例如不同嚴重程度的先天性心臟病。部份唐氏綜合症的兒童經特別的照顧及教育，可融入主流的學校及過著半獨立的生活。

唐氏綜合症是由於第21號染色體多一條所致。大部份的唐氏綜合症是偶然發生，並沒有證據顯示和孕婦在懷孕前或懷孕期間的生活有關。新生嬰兒中，大約700人中會有一名患唐氏綜合症，而機會率亦會隨著懷孕婦女年齡而增加。唐氏綜合症是其中一種可以在產前檢測到的狀況。

醫院管理局提供兩階段篩查

醫院管理局現提供兩階段篩查，第一階段會根據懷孕周期而提供篩查測試︰

早孕期篩查

若孕婦懷孕少於14周，可在11至13周6日時進行超聲波檢查，量度胎兒週數及頸皮厚度，並於同日抽血驗妊娠相關血漿蛋白A（PAPP-A）和絨毛膜促性腺激素（hCG）水平。唐氏綜合症早孕期篩查可檢測出約90% 的唐氏綜合症的胎兒。此外，頸皮層厚度異常增厚可能與其他染色體異常和先天性出生缺陷有關。

中孕期篩查

若孕婦懷孕多於14周及少於20周，可在16至19周6日時進行抽血檢驗甲胎蛋白（AFP），絨毛膜促性腺激素（hCG），雌三醇（estriol）和抑制素-A（inhibin-A）的水平。唐氏綜合症中孕期篩查可檢測出約80%的唐氏綜合症的胎兒。

至於上述測試中，約有5%的報告會呈陽性，表示胎兒有唐氏綜合症的機會較高；約95%的報告會呈陰性報告，表示胎兒有唐氏綜合症的機會相對較低。報告一般在檢驗後2星期內有結果。

而第二階段篩查是「無創性胎兒染色體篩查」，抽血檢測孕婦血漿游離 DNA。若報告呈「高風險」或「不能提供檢測結果」將會安排進行輔導，作診斷性測試以確認結果。

胎兒出生前知道是否患有唐氏綜合症有甚麼目的?

在產前知道胎兒患有唐氏綜合症，可以幫助父母有充足的心理預備，並與醫護人員充份討論這胎兒對整個家庭的影響，從而作出最適合的選擇及決定。

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責任編輯：王明芳