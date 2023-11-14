  • 23°C
香港時間 : 20231114日 (週二) 16:41
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 劉鑾雄 床蝨 姜濤 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 白日之下 新手爸媽 新聞女王
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

母親的抉擇丨24歲媽媽懷二胎產檢驚悉是唐氏BB　感到強烈胎動忍痛抉擇

新手爸媽 13:53 2023/11/14

分享：

分享：

熱門 中一面試 劉鑾雄 床蝨 姜濤 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 白日之下 新手爸媽 新聞女王

24歲年輕媽媽再度懷孕，卻不幸懷上患有唐氏綜合症，她聽取醫生意見後，最後決定忍痛引產。

媽媽在懷孕的過程中，最擔心胎兒是否一切健康，故產檢是非常重要。台灣一名24歲的年輕媽媽，早前喜懷第二胎，豈料進行羊水穿刺後報告異常，醫生指胎兒有唐氏症特徵，並勸她作「引產」，但媽媽感到強烈胎動，並說：「肚子裡的她非常有活力的踢著，期待著來到這個世界。」惟最終都是忍痛進行引產手術。

最新影片推介：

童學園
校長專訪丨元朗公立中學校友會劉良驤紀念幼稚園 生活體驗式學習玩出孩子勇敢自信

該名24歲媽媽早前在「Dcard」討論區，以「24歲。懷了唐氏症」為題發文，指自己於9月19日做了羊水刺穿的產檢，在10月5日看到有婦產科的未接來電，當時心中已有「不祥」預兆，她馬上回撥對方，獲通知報告異常，

媽咪，你的羊水穿刺報告異常，要盡快回診聽報告。

她坦言當時感到非常震驚，心裡涼了一半，但仍期待有一線轉機。直到聽取報告時，指出了「22個細胞都是唐氏症的染色體」，確認腹中胎兒有唐氏綜合症，醫生再為她解說此症狀BB的特徵，「唐氏症這個詞並不陌生，大概知道他們無法自理生活，智商偏低。」

家族沒有案例

她聽取醫生的建議後，決定忍痛預約做引產手術，更坦言自己不難過，只是感到詫異，自己才24歲，與老公以及兩家人都沒有唐氏綜合症，而且第一個女兒也很健康兼聰明伶俐，

怎麼我會發生這種事情，但醫生說他是卵子在分裂時多了一條染色體，不是遺傳的問題！

作出忍痛的決定後，她回到家裡時，心情百感交集，肚子裡更感到強烈胎動，

肚子裡的她還是非常有活力的踢著，期待著來到這個世界上吧⋯或者正在跟我說 我很健康不要丟下我。

她清楚知道羊水穿刺是100%的準確率，出錯機會很微，就算再做羊水晶片只會是看到更多不健康的染色體，加上當時她已經懷孕21周，故未有時間做其他檢查，

媽媽會待妳準備好行李，再回來當我們的小孩。

最後，她呼籲所有年輕媽媽一定要進行產前檢查，千萬不要為了省錢或覺得自己年輕而不做任何產前檢查，因為要對小孩負責以及自己的責任。

抉擇正確獲網民安慰

貼文一出，即獲不少網民安慰，「讓他用這個方式解脫，妳沒有錯，雖然他游得很快很辛苦，但這麼做對大家都好，養好身體再戰一波」、「若我是那個寶寶，我會很感謝妳，與其痛苦活在這世上，不如不要活，重新投胎一次」、「很勇敢，我也覺得生下來她不會快樂，你也會很累，看著她自責ㄧ輩子，不如讓他下次能健健康康的在回到你身邊」。

甚麼是唐氏綜合症

據本港衞生署家庭健康服務資料顯示，唐氏綜合症是一種遺傳性疾病，通常會導致一定程度的學習障礙和某些身體特徵。一些患有唐氏綜合症的兒童有其他健康問題，例如不同嚴重程度的先天性心臟病。部份唐氏綜合症的兒童經特別的照顧及教育，可融入主流的學校及過著半獨立的生活。

唐氏綜合症是由於第21號染色體多一條所致。大部份的唐氏綜合症是偶然發生，並沒有證據顯示和孕婦在懷孕前或懷孕期間的生活有關。新生嬰兒中，大約700人中會有一名患唐氏綜合症，而機會率亦會隨著懷孕婦女年齡而增加。唐氏綜合症是其中一種可以在產前檢測到的狀況。

醫院管理局提供兩階段篩查

醫院管理局現提供兩階段篩查，第一階段會根據懷孕周期而提供篩查測試︰

早孕期篩查

若孕婦懷孕少於14周，可在11至13周6日時進行超聲波檢查，量度胎兒週數及頸皮厚度，並於同日抽血驗妊娠相關血漿蛋白A（PAPP-A）和絨毛膜促性腺激素（hCG）水平。唐氏綜合症早孕期篩查可檢測出約90% 的唐氏綜合症的胎兒。此外，頸皮層厚度異常增厚可能與其他染色體異常和先天性出生缺陷有關。

中孕期篩查

若孕婦懷孕多於14周及少於20周，可在16至19周6日時進行抽血檢驗甲胎蛋白（AFP），絨毛膜促性腺激素（hCG），雌三醇（estriol）和抑制素-A（inhibin-A）的水平。唐氏綜合症中孕期篩查可檢測出約80%的唐氏綜合症的胎兒。

至於上述測試中，約有5%的報告會呈陽性，表示胎兒有唐氏綜合症的機會較高；約95%的報告會呈陰性報告，表示胎兒有唐氏綜合症的機會相對較低。報告一般在檢驗後2星期內有結果。

而第二階段篩查是「無創性胎兒染色體篩查」，抽血檢測孕婦血漿游離 DNA。若報告呈「高風險」或「不能提供檢測結果」將會安排進行輔導，作診斷性測試以確認結果。

胎兒出生前知道是否患有唐氏綜合症有甚麼目的?

在產前知道胎兒患有唐氏綜合症，可以幫助父母有充足的心理預備，並與醫護人員充份討論這胎兒對整個家庭的影響，從而作出最適合的選擇及決定。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

11月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯：王明芳

相關文章

【產前檢查】T21跟唐氏綜合症篩查OSCAR大不同？　新手媽媽必讀產檢時間表
17:55 2023/05/09
【產前檢查】T21跟唐氏綜合症篩查OSCAR大不同？　新手媽媽必讀產檢時間表
【唐氏寶寶】陪伴唐氏兒子走過崎嶇成長路　有愛父母育兒成才活出精采人生
17:59 2023/07/12
【唐氏寶寶】陪伴唐氏兒子走過崎嶇成長路　有愛父母育兒成才活出精采人生
【兒童健康】善心男領養唐氏棄嬰視如己出 女童患胸椎側彎須高額醫療費仍不離棄
15:07 2023/07/21
【兒童健康】善心男領養唐氏棄嬰視如己出 女童患胸椎側彎須高額醫療費仍不離棄

你可能感興趣

【產前檢查】T21跟唐氏綜合症篩查OSCAR大不同？　新手媽媽必讀產檢時間表
17:55 2023/05/09
【產前檢查】T21跟唐氏綜合症篩查OSCAR大不同？　新手媽媽必讀產檢時間表
【唐氏寶寶】陪伴唐氏兒子走過崎嶇成長路　有愛父母育兒成才活出精采人生
17:59 2023/07/12
【唐氏寶寶】陪伴唐氏兒子走過崎嶇成長路　有愛父母育兒成才活出精采人生
【兒童健康】善心男領養唐氏棄嬰視如己出 女童患胸椎側彎須高額醫療費仍不離棄
15:07 2023/07/21
【兒童健康】善心男領養唐氏棄嬰視如己出 女童患胸椎側彎須高額醫療費仍不離棄
懷孕 產前產後 兒童健康 網絡熱話 唐氏綜合症

最高瀏覽

香港小姐丨陳淑蘭親認怒摑情敵莫可欣　兩個月打一次Botox唔怕變膠面
香港小姐丨陳淑蘭親認怒摑情敵莫可欣　兩個月打一次Botox唔怕變膠面
慢病共治｜$120可篩查糖尿病、高血壓　一文睇申請資格+方法
慢病共治｜$120可篩查糖尿病、高血壓　一文睇申請資格+方法
【珍惜生命】將軍澳都會駅41歲婦墮樓　當場不治
【珍惜生命】將軍澳都會駅41歲婦墮樓　當場不治