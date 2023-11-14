性感女神丨沙律張沛樂戀上無綫J2ers　新歡陳國麟做節目騷親嘴照放閃【多圖】

▲ 張沛樂跟J2ers陳國麟拍拖。

去年「沙律」張沛樂跟拍拖一年的保錡@ERROR分手，近日沙律被爆有新戀情！新歡是38歲的無綫J2ers陳國麟（Doniven）。

上月沙律跟男友陳國麟於泰國補祝32歲生日，沙律不避嫌於IG晒合照，令戀情曝光！

【重新出發】沙律與保錡分手後解約過檔開電視 張沛樂拍旅遊特輯大解放【多圖】

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【重新出發】沙律帶備三點式拍旅遊節目 張沛樂大解放「除罩」遊泰國【多圖】

沙律高調洩蜜

從「沙律」張沛樂的社交平台所見，上月12日她晒出於泰國拍攝的短片，見她跟Doniven穿上泰國傳統服飾，更擺出合十手勢，另外還有數張「男友視角」靚相，當時她留言：「生命最棒的一個旅程，去泰國🇹🇭休閑去享受...」

接著兩個星期，沙律分享大堆吃喝玩樂的照片，當中見她跟Doniven邊看夜景邊擦泰國菜，二人更開心「碰杯」，及至10月17日，沙律出Post留言：「去了vertigo慶祝生日」，看來此行是補祝其32歲生日。

9天後，沙律再分享一段跟Doniven嘆泰菜的照片，女方更不自覺挨向男友，態度親暱，二人玩足兩星期，這趟生日之旅認真盡興。

返港後，Doniven跟沙律密密見面，萬聖節當日一起去主題公園玩，二人更頭貼頭合照，甜到爆燈，而Doniven於萬聖節前夕上載一張拖手相，他跟沙律齊齊以牛仔look示人。

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陳國麟亮相節目晒親嘴照

其實兩人戀情早有跡可尋，今年8月10日，沙律於IG上載單人照，當時Doniven留言：「個攝影師真係有料」，翌日Doniven上載一張同背景的單人照，而沙律即留言：「個攝影師影得幾好」，二人均以白色情侶裝示人，兼為對方操刀影靚相。

另外，於上月播映的一集的J2節目《不正常愛情研究所》裡，由於主題為「情侶合照二三事」，所有主持被要求自備一張跟伴侶的親密照，為保私隱另一半的樣貌都被貼紙遮住。

當中陳國麟分享一張跟女友咀嘴的合照，當Jojo八掛想撕開貼紙，一睹Doniven女友樣貌時，嚇到他即刻想搶回照片，Doniven咁緊張，只因女友是「沙律」張沛樂。

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38歲的陳國麟未入行前，任職機艙服員已經13年，2020年，他參加無綫舉辦的《衝上雲霄大選》，隨後成為經理人合約藝員，其後加入J2台，成為J2ers之一。

Doniven曾於節目自爆先後跟日本、泰國、韓國、香港和台灣女孩子拍過拖，他笑言對象主要是亞洲女孩，只因歐美女仔嫌自己瘦及不夠高大。

至於最難忘的一段情，Doniven稱是分手不久的台灣前度，他大讚前度為人窩心，甚有文青女孩感覺。其中一件事令Doniven非常感動，就是前度用航班App追看自己行程，然後會cap圖，他說︰「跟住佢會畫個心心喺架飛機度，寫住『我個寶寶喺太平洋上空，還有4個小時就見面咯』」

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