育兒心得︱家長重成績名次過度管教或變質成「操控」　專家：應尊重子女個人發展

▲ 每個孩子都不一樣，家長應該尊重孩子的選擇及個人發展。

甫為子女開學事宜煩惱，又要準備為測驗及考試季節「頭痕」，父母可謂盡心盡力為子女打點一切。香港教育文化價值觀根深蒂固，以前用以形容香港家長的『直升機父母』、『虎爸虎媽』其實從沒消失，只是被正常化，成為了『望子成龍』的手段。但卻忽略持續過度操控子女的問題，隨時適得其反，嚴重甚至會影響子女成長。

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看重績效主義 或令子女價值觀現偏差

小朋友踏上「起跑線」一刻，父母已用盡方法助小朋友先拔頭籌，「排長龍」申請傳統名校、接連的補習班、興趣班，希望小朋友不論課堂內外，都能盡善盡美，「踏上頒獎台」。不少香港父母過於著重績效主義，一切以成績、名次為先，反而容易令子女出現價值觀偏差：「認為考試測驗沒有100分、名次不達首3名，便會被父母責備，縱使成績有所進步，亦不會獲稱讚。這些想法會容易令子女產生習得無力感，即「躺平」，覺得自己如何也不會得到父母讚賞，久而久之子女再不會用心學習，甚至或出現反叛行為以作對抗。」

「一言堂」難培養子女忍耐力、解難能力

在成績以外，子女的品行也十分重要，香港家長常以行為及心理操控的方式管教子女，或弄巧反拙。「行為操控包括家長單方面為子女訂立嚴格規則，如溫習時間、門禁時間、嚴禁戀愛等；至於心理操控則指父母樹立權威形象，如一鎚定音、強調長輩地位、灌輸『食鹽多過你食米』等想法，令子女即使不同意也不敢違抗。然而，一旦子女長期處於這種操控式管教，會令他們失去自我解難的能力，甚至當父母不在身邊，他們便會失去忍耐力，沒法控制自己的行為，嚴重影響子女的成長及待人接物。

子女=父母？應尊重子女個人發展

望子女成才，無疑是父母的最大寄望，但子女也是獨立的個體，家長不應將過往自己未能達到的事情或目標，加諸子女身上。如為子女安排所有活動、日程，以「製造」一個理想中的自己，卻忽略了小朋友的意願，可能致反效果

子女為不令父母失望，甚至得到父母讚賞，會盡力達到要求，令壓力增加，惟卻不能向父母訴苦，故只能抑壓自己，嚴重的可能會出現抑鬱、焦慮等症狀。

曾有一名重讀中三的女學生因被診斷有特殊學習需要而需輔導，但女學生就讀傳統名校，卻及至中三才被發現有特殊學習需要，代表她曾付出極大努力才能隱藏至今。在首次心理輔導過程中，女學生已不停流淚，原來父母一直向她進行灌輸「讀唔到書就無用」的思想，導致過度壓抑令壓力倍增，由此可見父母想法的影響極大，父母應與子女保持溝通，了解他們的內心世界。

儘管近年流行西方及正向教育，希望發掘小朋友的強項、鍛鍊品格能力等，但張先生相信，本港風氣難以一時三刻被改變，而且當大家仍著重成績、採取操控式管教時，自己也會被「同化」，此屬人性複製，是一種社會現象。張先生建議：

父母宜按子女的個性和好惡，尊重他們的意願及發展，而不是盲從家長自己的想法，並且在適當的時候幫助、讚賞等，才可真正幫助小朋友。

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