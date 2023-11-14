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住宿安全︱空姐揭酒店房「最危險地方」　1個方法掌握房間乾淨度保障安全

食用安全 18:30 2023/11/14

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熱門 中一面試 劉鑾雄 床蝨 姜濤 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 白日之下 新手爸媽 新聞女王

空姐揭酒店房「最危險地方」，1個方法掌握房間乾淨度保障安全。

外出旅遊時的住宿非常重要，一定要好好把關。有空姐提醒，到達住宿房間後除了檢查床被、廁所以外，還有一個地方經常被忽略，但其實是暗藏最多危機的位置。

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根據泰國媒體《Sanook》報道，一名在荷蘭皇家航空任職的空姐Esther，分享自己在職業生涯中的不同下榻經驗。她表示，大部分人外宿時，會先留意到房間的床單、廁所、電器等，但考慮到住宿安全，有一個地方一定要著重檢查，就是房間的「床底」。

Esther指出，自己每次進入房間後，第一時間會將一個水樽丟入床底，觀察它會否從另一邊滾出來，以方便確認床底有沒有異物阻擋。若情況有異常，她就建議立即離開房間，並打電話給警衛。Esther解釋：

丟水樽可以避免有人藏在床底，也能掌握到房間的乾淨程度。如果清潔不到位，床底可能藏有前住客留下的頭髮、煙頭、避孕套、食品包裝袋等；髒污甚至會吸引螞蟻、蟑螂等害蟲築巢，容易引起過敏或傳染病感染等問題。床底還有機會藏匿危險武器、興奮劑等非法物品的地方，若被發現會造成麻煩。

此外，Esther還爆料，假如丟入水樽沒有滾出，代表床底有機會藏有更驚悚的「意外驚喜」。她指過去在一間位於墨西哥的旅館中，有遊客就在床底發現一具至少躺了一星期的腐爛女性屍體，清潔人員在床底翻出一個散發異味的塑膠袋；類似事件在今年5月亦曾發生在西藏。因此，為保護自身安全，空姐提醒大家外遊入住酒店時，要多留意床底，「這是有效保護自己的基本方法」，以免意外發生。

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責任編輯：羅嘉欣

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