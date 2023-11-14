好去處︳古蹟周遊樂免費導賞團　一文盡睇10個香港歷史景點

▲ 古蹟周遊樂2023

發展局文物保育專員辦事處主辦的「古蹟周遊樂2023」，由即日至11月30日舉行，介紹10個法定古蹟和已獲評級歷史建築，讓公眾認識香港擁有豐富歷史內涵和獨特的建築物。

今召古蹟周遊樂，介紹10個與綠化及園境相關的法定古蹟及已獲評級歷史建築，公眾可於特定開放時間內參觀這些歷史建築，並參與活動提供的免費導賞團。而相關巡迴展覽亦於一直至12月舉行。

活動介紹的法定古蹟及歷史建築，除了承載豐富的歷史內涵和擁有獨特的建築特色外，亦與所在或周邊的綠化園境及大自然有深厚的聯繫。透過導賞活動，希望讓公眾欣賞和進一步發掘這些文物建築的價值和意義，以及它們與周遭環境的故事。

十個古蹟包括：

1/ 牛棚藝術村（前馬頭角牲畜檢疫站）-- 二級歷史建築

位於土瓜灣的牛棚藝術村是舊區中的「文化綠洲」，這組紅磚建築群原為建於1908年的前馬頭角牲畜檢疫站，是香港碩果僅存的戰前牛隻屠房，曾進行擴建及加設新棚屋。

由於入口牛隻及牲畜在二次大戰後增加，新屠房於1969年在長沙灣落成，而馬頭角牲畜檢疫站則繼續提供檢疫服務，直至1999年上水屠房啟用，檢疫站才正式關閉。2001年，檢疫站進行了修復工程，以重置北角油街藝術村的本地藝術工作者和團體，場地現不時舉行與藝術有關的活動。

▲ 牛棚藝術村

2 / 茶具文物館（舊三軍司令官邸）-- 法定古蹟

3/ 綠匯學苑（舊大埔警署）-- 法定古蹟

綠匯學苑前身是建於1899年的大埔警署，為新界首間警署及警察總部，亦是新界現存歷史最悠久的警署；由主樓、職員宿舍和飯堂大樓組成，並由一幅草坪連接。日佔時期，警署被搶掠一空。佔領結束後，警署恢復運作至1987年。

其後，該處被用作香港警務處新界北總區防止罪案組辦事處，以及水警北分區臨時辦事處。在「活化歷史建築伙伴計劃」下，建築在2015年活化為綠匯學苑，以推動永續生活的理念。項目於2016年獲頒發聯合國教科文組織亞太區文化遺產保護獎榮譽獎。

4/ 衛生教育展覽及資料中心（前威菲路軍營第S4座）-- 一級歷史建築香港文物探知館（前威菲路軍營第S61及S62座）-- 一級歷史建築；建築物曾獲頒聯合國教科文組織亞太區文化遺產保護獎評判團創新嘉許獎

5/ 香港文物探知館（前威菲路軍營第S61及S62座）-- 一級歷史建築；建築物曾獲頒聯合國教科文組織亞太區文化遺產保護獎評判團創新嘉許獎



6 / 何東夫人醫局‧生態研習中心（何東夫人醫局）-- 二級歷史建築鯉魚門公園第七座、第十座及第二十五座 （舊鯉魚門軍營第七座、第十座及第二十五座）-- 法定古蹟

7 / 鯉魚門公園第七座、第十座及第二十五座

8 香港青年協會領袖學院（前粉嶺裁判法院）-- 三級歷史建築

建於1960年的前粉嶺裁判法院，是新界首座裁判法院，於1961年正式啟用。為應付市民對法庭服務日益增加的需求，先後於1983年及約於1997年在大樓旁加建兩個法庭、支援法庭的辦事處和當值律師辦事處。由於欠缺必要的輔助設施，隨著新的粉嶺法院大樓於2002年落成，前粉嶺裁判法院正式完成其歷史使命。

▲ 香港青年協會領袖學院

在「活化歷史建築伙伴計劃」下，法院於2018年活化為香港首間領袖學院，結合歷史與科技，並增設營舍，提供專業及全面的領袖訓練。

9 / 薄鳧林牧場（舊牛奶公司高級職員宿舍）-- 一級歷史建築

▲ 薄鳧林牧場

10/ 林邊生物多樣性自然教育中心（林邊屋）-- 二級歷史建築

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記者:陳家昌

