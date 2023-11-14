忠心護主｜導盲犬Funny康城商場執勤暈倒不治　忠心護主至最後一刻

▲ 導盲犬Funny在康城商場執勤期間暈倒不治，忠心護主至最後一刻。

導盲犬Funny昨日（13日）下午2時許，在將軍澳康城商場內突然暈倒，雖然經多名熱心市民帶往獸醫診所急救，但Funny最終仍然搶救不治，其使用者、家人、香港導盲犬服務中心表示深切哀痛，而大眾亦為此感沉痛。

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據《香港動物報》報道，指Funny昨日下午2時許在將軍澳康城商場突然暈倒在地，數名熱心市民上前抱起Funny，與視障人士一同帶狗狗到獸醫診所。目擊者憶述，狗狗當時呼吸非常急促，被抱起時還嘔了一些水。

▲ （《香港動物報》授權圖片）

而及後，香港導盲犬服務中心（下稱中心）在晚上10時，於其Facebook專頁公布Funny的死訊，其使用者、家人及中心為此表示深切哀痛，而聲明中未有交代Funny的死因。

中心指出，Funny是一隻2018年出生、活潑可愛的淺奶黃色拉布拉多犬。Funny自少出席中心公眾教育活動，其後接受導盲犬訓練，服務視障人士，深得使用者家人愛錫：

自出事到離世，都陪伴身旁，現在更是悲痛不已！

《香港動物報》就事件向中心作查詢，中心指Funny暈倒後被送往附近動物醫院就醫，因情況危急，經與醫生商議，將Funny轉送另一獸醫院，惟經多次搶救無效，Funny最終延至晚上不幸離世。中心會按既定程序了解今次事件，並處理Funny身後事。

報道又指，有知情者表示，Funny是屬於「F」胎導盲犬，而在9月底有另一隻F胎叫Freedom都是懷疑心臟病突然離世，因此令他們懷疑是否這胎的健康有隱藏問題。

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責任編輯：羅嘉欣