  • 23°C
香港時間 : 20231114日 (週二) 16:41
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 劉鑾雄 床蝨 姜濤 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 白日之下 新手爸媽 新聞女王
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

向「三分鐘熱度」說不！　一年四季沖涼都暖笠笠

特約 16:00 2023/11/14

分享：

分享：

熱門 中一面試 劉鑾雄 床蝨 姜濤 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 白日之下 新手爸媽 新聞女王

冬天將至，聽說「濕凍世一」的香港分分鐘比外國雪季更冷。不少「處死式」熱水爐的勇士們一到冬天便圍爐取暖，而儲水式電熱水爐的意外亦時有發生。想沖涼沖得舒適又安心，買爐也是一門重要的學問。不妨在冬天來臨前留意以下要點，天氣再凍也可盡情享受源源不絕的熱水浴。

1.    熱水爐的種類

熱水爐大致分為煤氣及電兩種能源方案，前者即開即熱，提供源源不絕的熱水供應，採用密封式設計，安全可靠。而電熱水爐則有儲水式及即熱式，儲水式一般體積較大，且需時將儲水加熱，洗澡時間有限，容易出現忽冷忽熱的情況，因此也有「處死式」熱水爐的稱號；至於即熱式電熱水爐即需以三相電操作，香港大部分住宅均無法使用。

2.    熱水爐的功能

現今社會發達，熱水爐的款式也推陳出新，由超薄、智能以至卡通款式也一應俱全，用家可按個人需要及浴室設計選擇心水的熱水爐。

日本製造的TGC超薄煤氣恆溫熱水爐RJW15/20SN簡約纖巧，機身薄至75毫米，特別適合香港狹小窩居及浴室，提供一年四季的舒適水溫。

限時優惠（至2024年1月15日）﹕
(1) 即時減$1,000
(2) 送$500好氣Fun電子禮券

TGC x Hello Kitty煤氣恆溫熱水爐印有得意可愛的HELLO KITTY及蝴蝶結，讓你瞬間消除身心疲勞。備有自動恆溫及低至攝氏35度貼心水溫調節功能，一年四季均可盡享源源不絕的暖Love Love沐浴體驗，最適合童心滿載的你﹗
限時優惠（至2023年11月30日）﹕
(1)    即時減$600
(2)    送$500好氣Fun電子禮券
(3)    送精美沐浴花灑頭（價值$199）

以時尚香檳銀色打造的TGC NSW13/16RM(S) 煤氣恆溫熱水爐備有IoT-ready的智慧功能，只需加購外置控制器，即可透過手機隨時隨地遙距預先設定個人化水溫至應用程式，滿足全家人不同的沐浴需要，更可監察熱水爐的用氣及出水量，助你實踐節能智能生活。

限時優惠（至2024年1月15日）﹕
(1) 即時減$700
(2) 送$400好氣Fun電子禮券
(3) 送精美沐浴花灑頭（價值$199）

3.    熱水爐的維修及保養

坊間大部分電熱水爐只有一年保養期，煤氣恆溫熱水爐則提供免費永久保養（首3年包零件），更提供免費回收舊爐服務，且有7 x 24全天候客戶服務熱線跟進安裝及維修，與一般電器上門維修要等數天，甚至未知可否維修已要先收上門檢查費截然不同。

各位「處死式」熱水爐勇士看完以上分析是否也想「懸崖勒馬」轉用煤氣恆溫熱水爐呢？記得不要錯過煤氣公司冬日限時「電轉氣」7折的熱水爐優惠*，優惠期由即日起至2023年12月31日，讓你和家人從來告別「三分鐘熱度」，享受一年四季舒適暢快的沐浴體驗！

更多TGC熱水爐詳情：
www.towngasappliance.com/products/category/water-heater 

* 優惠受條款及細則約束 

（特約）

最高瀏覽

香港小姐丨陳淑蘭親認怒摑情敵莫可欣　兩個月打一次Botox唔怕變膠面
香港小姐丨陳淑蘭親認怒摑情敵莫可欣　兩個月打一次Botox唔怕變膠面
慢病共治｜$120可篩查糖尿病、高血壓　一文睇申請資格+方法
慢病共治｜$120可篩查糖尿病、高血壓　一文睇申請資格+方法
【珍惜生命】將軍澳都會駅41歲婦墮樓　當場不治
【珍惜生命】將軍澳都會駅41歲婦墮樓　當場不治