向「三分鐘熱度」說不！　一年四季沖涼都暖笠笠

冬天將至，聽說「濕凍世一」的香港分分鐘比外國雪季更冷。不少「處死式」熱水爐的勇士們一到冬天便圍爐取暖，而儲水式電熱水爐的意外亦時有發生。想沖涼沖得舒適又安心，買爐也是一門重要的學問。不妨在冬天來臨前留意以下要點，天氣再凍也可盡情享受源源不絕的熱水浴。

1. 熱水爐的種類



熱水爐大致分為煤氣及電兩種能源方案，前者即開即熱，提供源源不絕的熱水供應，採用密封式設計，安全可靠。而電熱水爐則有儲水式及即熱式，儲水式一般體積較大，且需時將儲水加熱，洗澡時間有限，容易出現忽冷忽熱的情況，因此也有「處死式」熱水爐的稱號；至於即熱式電熱水爐即需以三相電操作，香港大部分住宅均無法使用。

2. 熱水爐的功能



現今社會發達，熱水爐的款式也推陳出新，由超薄、智能以至卡通款式也一應俱全，用家可按個人需要及浴室設計選擇心水的熱水爐。

日本製造的TGC超薄煤氣恆溫熱水爐RJW15/20SN簡約纖巧，機身薄至75毫米，特別適合香港狹小窩居及浴室，提供一年四季的舒適水溫。

限時優惠（至2024年1月15日）﹕

(1) 即時減$1,000

(2) 送$500好氣Fun電子禮券

TGC x Hello Kitty煤氣恆溫熱水爐印有得意可愛的HELLO KITTY及蝴蝶結，讓你瞬間消除身心疲勞。備有自動恆溫及低至攝氏35度貼心水溫調節功能，一年四季均可盡享源源不絕的暖Love Love沐浴體驗，最適合童心滿載的你﹗

限時優惠（至2023年11月30日）﹕

(1) 即時減$600

(2) 送$500好氣Fun電子禮券

(3) 送精美沐浴花灑頭（價值$199）

以時尚香檳銀色打造的TGC NSW13/16RM(S) 煤氣恆溫熱水爐備有IoT-ready的智慧功能，只需加購外置控制器，即可透過手機隨時隨地遙距預先設定個人化水溫至應用程式，滿足全家人不同的沐浴需要，更可監察熱水爐的用氣及出水量，助你實踐節能智能生活。

限時優惠（至2024年1月15日）﹕

(1) 即時減$700

(2) 送$400好氣Fun電子禮券

(3) 送精美沐浴花灑頭（價值$199）

3. 熱水爐的維修及保養



坊間大部分電熱水爐只有一年保養期，煤氣恆溫熱水爐則提供免費永久保養（首3年包零件），更提供免費回收舊爐服務，且有7 x 24全天候客戶服務熱線跟進安裝及維修，與一般電器上門維修要等數天，甚至未知可否維修已要先收上門檢查費截然不同。

各位「處死式」熱水爐勇士看完以上分析是否也想「懸崖勒馬」轉用煤氣恆溫熱水爐呢？記得不要錯過煤氣公司冬日限時「電轉氣」7折的熱水爐優惠*，優惠期由即日起至2023年12月31日，讓你和家人從來告別「三分鐘熱度」，享受一年四季舒適暢快的沐浴體驗！

更多TGC熱水爐詳情：

www.towngasappliance.com/products/category/water-heater

* 優惠受條款及細則約束

（特約）