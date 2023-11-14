【教育發展】學與教博覽下月舉行規模破記錄　涉AI及國安教育等

▲ 第13屆「學與教博覽 2023」將於12月13至15日，在香港會議展覽中心舉行。（梁凱婷攝）

第13屆「學與教博覽 2023」將於12月13至15日，於香港會議展覽中心舉行，將舉辦超過270場主題演講及研討會等，並提供超過520個攤位，展示教育資源、配套及科技發展趨勢。大會指，攤位數量屬歷屆之最，預料會有1.5萬人參與活動。

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博覽由香港教育城與Bailey Communications HK 合辦，今屆主題為「共塑教育 駕馭幻變」，涵蓋全球最新教育趨勢，包括人工智能（AI）、大灣區創新教育、學生發展等議題。大會邀請超過400位本地及國際教育界專家、政府代表及學者就有關議題進行交流，舉辦超過270場主題演講、公開示範課、研討會及成品展示會，以及提供超過520個展位，展示全球教育最新動向、教育資源及配套。

生成式AI去年在教育界引起討論，因此是次博覽將聚焦AI教育趨勢，舉行研討會並邀請講者及教師分享將AI 應用於教學的心得，以及提升學生資訊素養能力時遇上的挑戰。其中，有參展學校教師分享，會運用AI備課、進行教學設計，甚至評估學生朗讀時的發音及咬字，從中收集全班數據，提升教學質素。

對於教授國安課程，教育城行政總監魏遠強表示，教師或需一次過吸收大量內容，當中未必掌握如何拿捏國安條例、教授内容的深入程度，因此博覽將舉辦研討會，邀請資深律師分享教授國安教育的心得，如在大學任教國安課程的執業大律師范凱傑，讓教師了解到如何在校內實踐國安教育。

為加強學生參與度，今年更首次邀請小學、中學及大學生擔任「學生大使」，帶領博覽導賞團。另外，為配合內地「科教興國」方針，博覽亦會以「大灣區創新教育」為重點議題，邀請內地學者到場分享最新學與教資訊，亦有大灣區學校代表出席研討會，分享及交流在創新與科技教育案例，並加強大灣區融合。

Bailey Communications HK 創辦人兼行政總裁李劍彬先生表示，本年場內攤位數量屬歷屆之最，預料會有1.5萬人參與，認為博覽是「探索教育資源技術的絕佳機會」。

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記者：梁凱婷